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渣人夫要性不要愛！　傻女100次後突覺醒暴怒：每天帶著汽油去你家起火

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▲桃園市徐姓男子前年與小三上摩鐵偷歡至少5次，分手後挨告強制性交，原配收到桃檢不起訴書怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲唐女分手後打電話恐嚇前任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

彰化45歲的唐女勾搭上已有家室的劉男，他們交往約3年半，前後共發生100次性行為，但她仍然得不到劉男的真心，竟變身恐怖情人，打電話恐嚇「每天我就帶著汽油去你家起火」、「我命可以不要，就拖著你們全家墊背」等語，劉男妻子蔡女得知後，報警提告唐女涉及恐嚇與相姦罪。彰化地院審理，唐女坦承一時失控，處以拘役40日，緩刑2年，另相姦罪免訴。

根據判決指出，唐女與劉男自2016年5月交往至今年1月初，這段時間會相約住處或汽車旅館約會，並發生性關係。唐女在被劉男甩後相當不滿，今年1月5日就打給劉男說「每天我就帶著汽油去你家起火」、「等著你們夫妻倆來提告，我就跟你講，告不死我的話，我就拖著你們全家」、「我命可以不要，就拖著你們全家墊背」等語，令劉男感到相當恐懼，蔡女得知後向警方報案。

法官審理，唐女因涉犯刑法第239條通姦罪嫌被起訴，但通姦罪在司法院大法官宣告違憲後立即失效，宣判唐女不起訴，唐女事後也坦承一時失控，才會因為情感糾紛引起不理性溝通，深感悔意，並與蔡女達成和解，劉男也原諒不追究，判唐女拘役40天，緩刑2年，並應向公庫支付2萬元。

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