南投人夫不刷牙洗澡！內褲跟「哥哥共穿」瘋狂求歡　妻崩潰想離婚

▲老公內褲跟哥哥共穿，妻子快崩潰。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

南投一名陳姓人妻控訴，丈夫內褲常不換洗就算了，還跟哥哥一起共穿，甚至不洗澡就上床睡覺，生活習慣非常差，長期下來讓她無法忍受，因此要訴請離婚。南投地院審理後，認為雙方已簽署離婚協議書，只是還沒到戶政事務所辦理，主觀上顯已無共同生活為目的，判准離婚。

判決書指出，陳姓人妻主張，丈夫有嚴重的衛生問題，從不刷牙，且內褲常不換洗，亦常不洗澡就上床睡覺，甚至會與兄長共穿內褲，不僅如此，小孩夭折後，居然還與婆家聯手草草處理孩子的葬禮，更不顧她的心情，屢屢求歡，甚至與前女友聯絡。

陳姓人妻哭訴，之後決定分居，沒想到丈夫居然反問她「外面是否有男人」等言語羞辱，接著還四處宣傳、醜化她，顯見婚姻破綻難以回復，因此欲向法院訴請離婚。

對此丈夫反駁，只是有問題想要請教前女友才會約人出來，但雙方之間並沒有任何不當交往，關於內褲問題，是因為內褲買的很像、數量又多，有時沒注意到才穿錯。他強調，當初簽署離婚協議書時，沒有真的想要跟老婆離婚，是要對方冷靜想想。

法官審理後認為，雙方已在離婚協議書上簽名，離婚的意思已彰顯於外，主觀上已無共同生活為目的之意思甚明；雖男方表示簽協議書非真想離婚，但女方欲搬回娘家時，卻沒有阻止，種種跡象足見關係淡薄，而無相互信賴扶持之心，並無復合可能，判准離婚。

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