姑姑半夜問「土司湯哪裡買？」她被燒腦訊息搞瘋…千人笑噴：我竟然看得懂

▲姑姑說要魚頭土司湯。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

長輩用智慧型手機傳訊息常鬧出笑話！一名女子最近都加班到很晚，昨天半夜11點多收到姑姑傳來的訊息，對方沒頭沒尾地問一句「土司哪裡買？」而且還說要魚頭口味，兩人雞同鴨講一段時間後，姑姑最後說是要買來煮「土司湯」，讓她看得一頭霧水，沒想到網友們竟然秒懂。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，昨天半夜將近11點半收到姑姑的LINE，由於最近比較晚下班，回到家也都在滑手機很晚睡，不知道是否因為操勞過度，「姑姑傳訊息給我，我真的完全看不懂。」對話紀錄顯示，姑姑突然問她土司要去哪裡買，還說要「魚頭」的土司，當下她尷尬回覆「芋頭土司嗎？」結果對方卻說要「魚兒」，而且是要拿來煮「土司湯」的。

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▲土虱打成土司。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO看到這實在是滿頭問號，乾脆直接打電話給姑姑問清楚，結果一問之下才知道，原來又是打字鬧出的大烏龍，「各位朋友知道我姑姑想要什麼嗎？」不少網友指出，他們一看到「土司」就猜出姑姑在說什麼，並非麵包店的土司，而是夜市常見的「土虱」，完全是注音輸入法造成的誤會，「土虱魚頭啦」、「用語音打字吼」、「打土風可能看的比較懂」、「我笑翻！大家都神強欸，我看不懂」、「我竟然看得懂」。

其他網友也說，不只原PO姑姑會這樣，其他長輩也會「ㄙ」、「ㄕ」不分，甚至很多人的媽媽一看就知道土司是指土虱，果然還是長輩懂長輩，「我也看不懂，給我媽看了一下就秒懂」、「我媽翻版」、「我媽也是把土虱打成吐司」。