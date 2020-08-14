亞洲統神「迴轉大戰10人」結局出爐⋯超佛和解金網友疑惑：少2414元！

記者蘇晟彥／綜合報導

亞洲統神去年在新北中和區景安路一處巷口迴轉時，後方賓士、BMW兩輛車疑似車距太近追撞，2車互為好友，一行10多人一下車就認出是「統神」，起鬨開直播包圍嗆聲，雙方最後互告，決定對簿公堂。統神13日在臉書上表示，迴轉事件已經達成和解，最後以5000元和解金收場，讓網友大喊，「只拿5000真佛」。

統神在臉書表示，「迴轉事件今天已達成和解，算是有個結果啦！對方問我和解金，反正最後是收了5000元，這個5000元之後要怎麼運用，再告訴大家啦！」記者詢問003表示，「當初在調解庭時對方就有提和解事宜，目前5000元的規劃交由統神決定，目前還沒安排」。

▼統神日前換到浪PLAY上開播。（圖／浪PLAY提供）



對此，網友表示「公道價7414，怎麼會只給5000？」、「5000也太佛了吧？對方當初那樣只收這點錢？」、「張家夫婦又可以吃起來了！」、「想知道錢怎麼用」。

「迴轉事件」事發於26日凌晨1時許，根據路口監視器畫面顯示，張嘉航載著老婆開車行經景安路172巷口，打了燈號要迴轉，轉到一半發現路旁有違停車輛，立即剎車，打了雙黃燈後退，後方3車剛好認識，第一輛閃過超車，第二輛賓士發現時急剎，遭第三輛BMW追撞上。雖然僅是輕微碰撞，3車認定是張的錯，10多人一下車就包圍他，開始理論嗆聲。