開車經維冠事發地！2歲兒「媽媽那裡好多人」...她噤聲　網淚：悲傷的過年

▲2016年台南維冠大樓因地震倒塌。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2016年那一夜，規模6.4的高雄美濃地震震倒了台南維冠大樓，也奪走115條人命。一名母親2年前開車經過該區，當時正重建新大樓，怎料2歲兒突然指向工地，童言童語地說「媽媽那裡好多人！」一席話讓大人瞬間噤聲，而網友們回憶起悲傷過往，忍不住紅了眼眶。

這名母親今凌晨在「靈異公社」發文，還記得4年前維冠倒塌後，雖然做了多次法會，還是會繞道而行，直到朋友說沒問題了，家人才又開始走那條路，「2年前的某天晚上，姊姊開車載著我與快2歲的兒子，從巷口彎出...剛好左側正是剛在重建的大樓。」

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當時，兒子突然指著工地說，「媽媽那裡好多人！」聞言，她順勢往左看，不過眼前除了鷹架、帆布與網子，全是一片黑暗，「我與姊姊當下任何話都不敢亂講，趕緊開走，嚇死的我後來都不敢晚上再經過了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最後，她也不禁直呼，「7月份要到了，快傍晚真的不要帶小朋友出門，什麼時候會語出驚人都不知道。」po文釣出許多台南鄉親，紛紛回應「曾經路過那，眼皮一直跳、頭又暈，離開那路段之後就沒事了」、「上下班必經之路，我倒覺得沒有什麼事」、「還記得那一天在半夜忽然自己起來，感覺到巨大的悲傷，然後發生地震」、「我住附近...快嚇死」、「唯有親身經歷過才知道痛，現在經過還是會頭暈」。

另外，也有不少網友直說，「我兒子也常這樣子，我都當做沒聽到帶過」、「好快...已經4年了，悲傷的過年」、「小孩子是不會說謊的」、「那一年是個哀傷的過年，一晃眼4年了，不知道當年的當事人，走出悲傷沒有」。

▼母親訴說親身經歷。（圖／翻攝自靈異公社）