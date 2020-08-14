「湯姆西服」總統御用　特偵組突襲要阿扁西裝尺寸

▲專訪湯姆西服老闆許金地替陳水扁套量西裝。（圖／記者周宸亘攝）

◎採訪：徐政璿﹑陳弘修

◎攝影：周宸亘﹑陳家豪

文／徐政璿

「湯姆西服」是歷任總統御用的高級西服店，第三代負責人許金地表示，前總統陳水扁在當台北市長的時候，原本的穿著比較隨性，當了總統後，才由「湯姆西服」開始幫忙量身打造，穿起合身的西裝。

談起幫陳水扁訂製西服的過往，許金地回憶指出，319槍擊案發生後的一件事，迄今讓他印象深刻。

許金地說，有一天上班時間，他接到一通電話：「欸許先生啊，我們想要陳總統的尺寸」，他為了要保護客戶，當下回絕「個人隱私我們不方便」，後來特偵組直接過來搜查，把陳水扁西服尺寸表拿走，「我那時嚇一跳！」

對於替總統與名人打造門面，許金地表示，不僅僅是靠技藝，還有就是和時尚接軌。歐洲是時尚之都，每年的服裝大秀主導著時尚潮流，因此引進最新歐洲時尚品牌的頂級西服料。

「西方人身形優勢，穿寬鬆西裝會有種慵懶隨興風，東方人不宜穿太寬鬆，會顯得沒精神，調整成略微寬鬆剪裁，會更適合東方人身高體型。」許金地說，近年西服又回到寬鬆舒適，但別對時尚照單全收，而是要找到最合適自己身形的，做自己才是真時尚。

許金地也強調，所謂「人要衣裝佛要金裝」，第一眼印象尤其重要，合適的衣著也等同於自己的名片，「湯姆西服」堅持職人精神，強調精益求精，讓經典工藝之美淬鍊到極致。

儘管時下流行跟風潮，許金地仍對品質相當要求，「那是對湯姆百年品牌的責任」；面臨快速時尚崛起，他則認為，什麼樣的場合穿什麼都不一樣，「快是便宜，但我們訂做每套西裝是藝術品，不是成衣。」



