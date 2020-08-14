　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李登輝西裝袖子一定要加長！「湯姆西服」擄獲無數政商名人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲湯姆西服。（圖／記者周宸亘攝）

▲故總統李登輝在湯姆西服訂製西服。（圖／記者周宸亘攝）

◎採訪：徐政璿﹑陳弘修

◎攝影：周宸亘﹑陳家豪

文／徐政璿

隱身於台北的「湯姆西服」，1916年從上海霞飛路到台北，落腳在古色古香紅磚環繞北門口博愛路上，湯姆西服的名氣在台灣迄今超過百年，舉凡歷任國家元首都是這家西服店的忠實顧客，遠從故總統蔣中正、蔣經國、嚴家淦等人，到近代的李登輝﹑陳水扁、馬英九，他們都在湯姆訂製西服，經營者已經到第三代傳人，湯姆西服因此也贏得「總統西服店」之名。

回憶起服務「總統們」的過往，湯姆西服負責人許金地表示，日前過世的故總統李登輝都稱他為「阿地」，李登輝從擔任公職，一直到總統，西裝都是出自湯姆，而讓他印象深刻的是李登輝在前幾年受邀去日本演講時，還特地訂製西服。

這位總統御用等級的西服訂製師，當他談起與李登輝相處的過往時，言行間也不經意地流露出不捨與懷念。

已擁有50多年豐富經驗的許金地，迄今仍秉持「每件西服都是藝術品」，每一次到總統官邸幫李登輝測量西裝尺寸，他坦言都還是會緊張，但李登輝相信他的專業，不管單排、雙排的設計，許金地每一次都會融入歐洲流行款式再設計訂做。

由於歐洲人腰高腿長，東方人腰比較低，而且歐洲人的身材是扁身的，東方人是圓身的，設計的比例就會不一樣。有一次李登輝問許金地「阿地啊！你出師沒？（台語）」，他謙虛笑回，「怎麼會出師，活到老就要學到老！」

量身訂製西服是男士身份與品味的最真實名片，許金地說，若是正式公開場合以深色為宜，「後來他（李登輝）退休後，西裝我給他設計比較輕鬆一點，偏休閒風。」

「因為他（李登輝）受過日本教育，對穿著禮節很重視，所以不隨便穿的，他要求袖子一定要稍微長一點」，許金地透露，因為李登輝要跟人家握手，袖子不能太短，這是李特別的要求。

許金地說，有客戶來會半開玩笑要「總統做的布料，完全一樣的要做一套」，但他說「NO！不可能」。他解釋，因為布料來的是一套、兩套而已，「要再找第二套不可能有的」，每一位客戶都是獨一無二的，穿出個人獨特風格和品味，他也將每一位客戶以總統級高規格看待。

除了國家元首與政壇名人，走進湯姆西服店內，第一眼會被滿室的歷任總統、行政院長、企業名人的合影留念照片所吸引，舉凡張忠謀、王永慶、許文龍、宋學仁、吳東進、郭台強、愛馬仕設計師、國際大導吳宇森等人，也都曾親自到湯姆西服的訂做過「戰袍」。

「一套大概從4萬塊起跳」，許金地說，因為布料都是歐洲大品牌，ErmenegildoZegna、LoroPiana、Scabal、Dormeuil、Fintex...等，不管是總統、企業名人、一般上班族，工法流程都是一樣的，一律平等，「不會說總統做得比較好，一般人隨便做，不會這樣子。」

「一套西服的誕生，源自無數個細節，湯姆西服堅持職人精神，每個工序和細節做到極致。」許金地表示，湯姆西服延續上海紅幫技藝，上百道工序和16字訣，堅持傳統工序，而手工量身訂製就是代表品質、尊貴、獨一無二。

「我們是個百年品牌，有百年品牌的責任，所以不是做了就算了，可能客人不在乎，但我很在乎，為什麼，你百年品牌有百年品牌的責任。」許金地拍胸脯說。

▼湯姆西服負責人許金地，堅持以精緻傳統工序，替歷任總統訂製西服。

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪湯姆西服負責人許金地。（圖／記者周宸亘攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／李坤儀捧李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝
LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工
快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像
腳趾長出大貢丸！護理師一戳「流沙爆漿」狂瀉　男痛到魂飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「湯姆西服」總統御用　特偵組突襲要阿扁西裝尺寸

李登輝西裝袖子一定要加長！「湯姆西服」擄獲無數政商名人

快訊／李坤儀捧著李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝

快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工

「首戰即終戰」挨批賣台　馬英九：8年任內軍購勝李登輝、陳水扁

掃街車隊出現美麗焦點！　女兒吳洛瑩陪同掃街讚「吳益政是心中第一名」

考量年事已高體力難負荷　曾文惠未出席李登輝入殮禮拜

馬英九「歷史真相不能遺忘」：慰安婦應入課綱正名「軍事性奴隸」

圖／李登輝最疼愛的孫女…「巧巧」李坤儀一身黑衣、墨鏡　淚送爺爺最後一程

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

「湯姆西服」總統御用　特偵組突襲要阿扁西裝尺寸

李登輝西裝袖子一定要加長！「湯姆西服」擄獲無數政商名人

快訊／李坤儀捧著李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝

快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工

「首戰即終戰」挨批賣台　馬英九：8年任內軍購勝李登輝、陳水扁

掃街車隊出現美麗焦點！　女兒吳洛瑩陪同掃街讚「吳益政是心中第一名」

考量年事已高體力難負荷　曾文惠未出席李登輝入殮禮拜

馬英九「歷史真相不能遺忘」：慰安婦應入課綱正名「軍事性奴隸」

圖／李登輝最疼愛的孫女…「巧巧」李坤儀一身黑衣、墨鏡　淚送爺爺最後一程

中部水上樂園比基妹被襲胸人數升高　業者將設「黑名單」增加駐衛警力

「七夕情人節」美妝優惠活動懶人包！YSL送小香＋唇露、蘿拉蜜思蜜粉組7折

開啟動感模式！幫長腿辣妻拍照「流線感」爆棚　網讚印象派：幫妳穿越時空

每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

台中購物節買汽車抽豪宅！超過2億元151筆　全用來買百萬名車

00878夯爆...高股息ETF買哪檔好？　達人曝「3+2原則」不踩雷

「湯姆西服」總統御用　特偵組突襲要阿扁西裝尺寸

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

雲林查獲偽造三倍券　何志偉：下週就發雞排

即／李登輝移靈車隊出發濟南教會

LIVE／李登輝移靈火化　「最後巡禮」文武百官府前致意

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光

韓國瑜幫李眉蓁站台　陳揮文怒了

圖／「巧巧」李坤儀淚送爺爺最後一程

快訊／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

李坤儀現身教會送李登輝最後一程

反對中共在台海軍演！國民黨盼兩岸「以和為貴」

驚傳「小編過勞猝逝」惹議　新北市回應了

防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

LIVE／李登輝最後繞行總統府　李大維率文武百官致意

更多熱門

相關新聞

LIVE／李登輝回家了　骨灰罈暫厝翠山莊

LIVE／李登輝回家了　骨灰罈暫厝翠山莊

故總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，上午完成安息禮拜儀式，隨後繞行總統府完成最後巡禮，並於二殯火化。隨後，移靈車隊將骨灰罈暫厝於翠山莊，目前還需等五指山軍人公墓「特勳區」修建完工。

「首戰即終戰」言論惹議　馬英九回應了

「首戰即終戰」言論惹議　馬英九回應了

年事高體力難負荷　曾文惠未出席火化禮拜

年事高體力難負荷　曾文惠未出席火化禮拜

圖／「巧巧」李坤儀淚送爺爺最後一程

圖／「巧巧」李坤儀淚送爺爺最後一程

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

關鍵字：

湯姆西服李登輝許金地

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面