李登輝西裝袖子一定要加長！「湯姆西服」擄獲無數政商名人

▲故總統李登輝在湯姆西服訂製西服。（圖／記者周宸亘攝）

◎採訪：徐政璿﹑陳弘修

◎攝影：周宸亘﹑陳家豪

文／徐政璿

隱身於台北的「湯姆西服」，1916年從上海霞飛路到台北，落腳在古色古香紅磚環繞北門口博愛路上，湯姆西服的名氣在台灣迄今超過百年，舉凡歷任國家元首都是這家西服店的忠實顧客，遠從故總統蔣中正、蔣經國、嚴家淦等人，到近代的李登輝﹑陳水扁、馬英九，他們都在湯姆訂製西服，經營者已經到第三代傳人，湯姆西服因此也贏得「總統西服店」之名。

回憶起服務「總統們」的過往，湯姆西服負責人許金地表示，日前過世的故總統李登輝都稱他為「阿地」，李登輝從擔任公職，一直到總統，西裝都是出自湯姆，而讓他印象深刻的是李登輝在前幾年受邀去日本演講時，還特地訂製西服。

這位總統御用等級的西服訂製師，當他談起與李登輝相處的過往時，言行間也不經意地流露出不捨與懷念。

已擁有50多年豐富經驗的許金地，迄今仍秉持「每件西服都是藝術品」，每一次到總統官邸幫李登輝測量西裝尺寸，他坦言都還是會緊張，但李登輝相信他的專業，不管單排、雙排的設計，許金地每一次都會融入歐洲流行款式再設計訂做。

由於歐洲人腰高腿長，東方人腰比較低，而且歐洲人的身材是扁身的，東方人是圓身的，設計的比例就會不一樣。有一次李登輝問許金地「阿地啊！你出師沒？（台語）」，他謙虛笑回，「怎麼會出師，活到老就要學到老！」

量身訂製西服是男士身份與品味的最真實名片，許金地說，若是正式公開場合以深色為宜，「後來他（李登輝）退休後，西裝我給他設計比較輕鬆一點，偏休閒風。」

「因為他（李登輝）受過日本教育，對穿著禮節很重視，所以不隨便穿的，他要求袖子一定要稍微長一點」，許金地透露，因為李登輝要跟人家握手，袖子不能太短，這是李特別的要求。

許金地說，有客戶來會半開玩笑要「總統做的布料，完全一樣的要做一套」，但他說「NO！不可能」。他解釋，因為布料來的是一套、兩套而已，「要再找第二套不可能有的」，每一位客戶都是獨一無二的，穿出個人獨特風格和品味，他也將每一位客戶以總統級高規格看待。

除了國家元首與政壇名人，走進湯姆西服店內，第一眼會被滿室的歷任總統、行政院長、企業名人的合影留念照片所吸引，舉凡張忠謀、王永慶、許文龍、宋學仁、吳東進、郭台強、愛馬仕設計師、國際大導吳宇森等人，也都曾親自到湯姆西服的訂做過「戰袍」。

「一套大概從4萬塊起跳」，許金地說，因為布料都是歐洲大品牌，ErmenegildoZegna、LoroPiana、Scabal、Dormeuil、Fintex...等，不管是總統、企業名人、一般上班族，工法流程都是一樣的，一律平等，「不會說總統做得比較好，一般人隨便做，不會這樣子。」

「一套西服的誕生，源自無數個細節，湯姆西服堅持職人精神，每個工序和細節做到極致。」許金地表示，湯姆西服延續上海紅幫技藝，上百道工序和16字訣，堅持傳統工序，而手工量身訂製就是代表品質、尊貴、獨一無二。

「我們是個百年品牌，有百年品牌的責任，所以不是做了就算了，可能客人不在乎，但我很在乎，為什麼，你百年品牌有百年品牌的責任。」許金地拍胸脯說。

▼湯姆西服負責人許金地，堅持以精緻傳統工序，替歷任總統訂製西服。