強迫孩童吃素+早起長跑　桃園育幼院遭停業喊冤：健康不好嗎

圖文／鏡週刊

具佛教背景的桃園市私立「弘化懷幼院」，免費收容不符合政府補助資格的貧困家庭孩童，但先前爆出對孩童管教不當，經社會局糾正後未改善，衛福部評鑑也只有丁等，社會局昨（12日）證實將於下月1日起停業，懷幼院創辦人對此回應「健康的素食、讀經文對孩子難道不好嗎？」他也強調，適度體罰可以導正孩子的行為。

桃園市私立弘化懷幼院成立35年，具有佛教背景，免費收容不符合政府補助資格的貧困家庭孩童，年齡介於0至18歲，最多時曾收容多達60多位孩童，目前僅剩5位，年紀都在國中以下。

弘化懷幼院先前遭孩童上網曝光院內生活，爆出強迫孩童吃素、念經、早起長跑等情事，若孩童不能靜心配合，就會遭受打手背、肩膀的處罰。另外，由於院內設施和消防設備不合格，被衛福部評鑑為丁等，桃園市社會局昨天證實，因為經多次糾正後仍未改善，勒令於下月1日起停業，院內5名孩童將轉介到其他收容機構。

對此，弘化懷幼院創辦人林至信回應：「健康的素食、讀經文對孩子難道不好嗎？」他也強調，適度體罰可以導正孩子的行為。院內王姓社工也表示，只有在假日清晨要求孩童跑3公里，若孩童年紀小，會帶著他們走完，並不會強迫跑完全程。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

衛生局女職員墜樓身亡 母親慟喊：到底多大痛苦讓妳連死都不怕？

醉後女老師全裸闖進寺廟 飆罵路人嗨喊「乾杯」

中醫違法製藥害21人鉛中毒 中市府設專責窗口助求償

►最強五星飯店自助餐打折了！