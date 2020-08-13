士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

▲牛排讓人垂涎欲滴！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

夜市牛排主打CP值高，尤其酥皮玉米濃湯更是銷魂關鍵，還有免費飲料暢飲，成了民眾填飽肚子的好去處！不過北市一名男網友抱怨，日前在牛排館裝紅茶喝，喝第一口就發現不對勁，竟然滿嘴酸味，「這是正常現象嗎？」對此內行揭密，疑似店家省成本，「越甜壞越快，大概三天開始臭酸！」

一名男網友在PTT透露，昨（12）日去士林夜市逛街，肚子餓了，就隨意挑一間牛排館吃牛排，「沒想到剛剛喝了一口紅茶是酸的」，就怕吃壞肚子，原PO崩潰驚問「這是正常現象嗎？我做好拉屎的節奏了！」

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文章貼出後，底下網友咋舌，「通常是快壞掉臭酸的前兆」、「不正常，臭掉了啦，先包起來送驗」、「紅茶臭酸的牛排店，我吃過一次一律淘汰」、「夜市牛排超不衛生的，夜市東西少吃」、「檸檬紅茶你沒喝過？檸檬紅茶不是酸的難道是鹹的」。

另有內行曝暗黑秘密，「省成本，應該是放太久沒換新的了」、「不正常，會酸有兩個原因，1茶包泡太久、2泡好放太久」、「正常是苦跟澀，一心二葉，放越久就會有酸味」、「紅茶越甜壞越快，大概三天開始臭酸，無糖可以多放好幾天」、「這種食安好像沒出事就沒人管」。

▼網友噁炸，直呼不正常！（圖／翻攝PTT）

