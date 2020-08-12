逛夜市「沒吃啥秒噴1000元」　中壢妹：變有錢人商場！網嘆...失去在地特色

▲逛夜市吃美食，物價今非昔比。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前曾爆出水果攤、骰子牛業者坑殺遊客，庶民小吃不再與親民劃上等號，掀起網友撻伐！最近一名女網友則感慨，逛了多年夜市，以前1000元可以吃到撐肚，如今隨便吃個小東西，至少就要噴1000元，直言「夜市是不是快變成有錢人的商場？」

「夜市是不是快變成有錢人的商場？」一名女網友在臉書《爆廢公社二館》懷念表示，回想以前逛中壢夜市，一千塊錢可以買很多東西，如今隨著物價高漲，隨便吃個小吃或喝飲料，「現在逛夜市...一千塊一下不見了！」

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原PO也好奇，「大家對小時候夜市的想法？」文章曝光後，網友們勒緊褲帶回應，「現在夜市隨便買吃的都500以上，以前200、300吃飽沒煩惱」、「以前逛夜市帶一千塊可以繞夜市吃一圈還有剩，現在帶一千買幾樣宵夜加飲料，逛沒有半圈還要倒貼」、「骰子牛8塊200元呵呵」、「夜市已經不再平價，而且很多都是連鎖店，失去在地特色」、「以前銅板價是指$10、$20，現在銅板價是指$50、$60、$70」、「 買個滷味差不多就去600-700元了」、「帶小孩更可怕 ，經過遊戲攤都還沒吃到東西，1000元就飛了」。

▲其實攤商也是哭哈哈！（圖／翻攝爆廢公社二館）



不過有內行人喊冤，「他們（攤商）也沒有賺很多，而是大環境物價漲，老百姓薪水沒有漲」、「夜市租金比店面還高，電費清潔費高到嚇死人，當然成本只能反映到顧客身上」、「一切都是租金在作怪，別說夜市，早市的菜市場12尺攤位一天就要1000-4000元了，所以物價會貴不能怪攤販」。

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