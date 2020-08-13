8月短短10天「4颱風生成」！　氣象專家急撰文提醒：確實是沒有預測到

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今年創下首次7月零颱風生成紀錄，不過8月初開始就有4個颱風接力生成。對此氣象專家賈新興表示，回顧歷年，這10天中最多有5個颱風生成，發生於1955年，其次4個颱風生成分別發生在1960年、1981年、2006年以及今年。

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賈新興以「從歷史資料看颱風爆發期正式啟航時間」為題，整理出1951年至2019年的7月中至11月中的颱風序列圖，發現8月1日至10日的颱風生成中位數是2個，75%的發生數也是2個，今年8月1日至10日颱風生成數明顯偏多，確實是颱風生成的爆發期。賈新興表示，這波的爆發期，從預報的角度來看，確實是沒有預測到，大概只在7月底時的預測提到8月8日至13日的一小波。

進一步觀察7月中至11月中歷年每10天的颱風生成數，利用盒鬚圖的方式來呈現，7月21日至31日大致上是「西北太平洋颱風」生成正式啟航的時間點，基本上也跟西北太平洋季風指標正式啟動的氣候時間點一樣。

而7月21日至8月31日將近一個多月的時間，從盒鬚圖可以看到這期間的中位數是2個，75%的百分化是3個。賈新興表示，也就是說這期間的每個10天，有>=3個的颱風生成都算是異常偏多的，9月之後的每10天，若有颱風生成>=2也都算是異常偏多，因此之後將以這個每10天的颱風生成數>=75%定義為「颱風的爆發期發生」。

賈新興也提醒，今年這幾個颱風生成的位置都非常接近家門口，代表熱帶海溫有偏冷的跡象。

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