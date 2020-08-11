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感測器商調查耳機市場　近三成消費者需要「尋找我的耳機」

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▲▼感測器解決方案供應商ams發表了一份「舒適智慧高效能耳機調查」。（圖／ams提供）

▲感測器解決方案供應商ams發表了一份「舒適智慧高效能耳機調查」。（圖／ams提供）

記者邱倢芯／台北報導

提到「耳機」，你最希望擁有的功能是什麼？近年有許多消費性電子廠商注意到消費者嚮往「鬧中取靜」的感覺，因此降噪功能成為近期耳機市場的顯學；只不過，感測器解決方案供應商艾邁斯半導體ams近期分享了一份針對超過2,000名耳塞式耳機消費者的調查結果，當中顯示，有近三分之一的受訪者相當需要「尋找我的耳機」，這將是未來相關廠商可考慮著重的功能之一。

這份「舒適智慧高效能耳機調查」 是針對中國、歐洲和美國的用戶進行了耳機使用、習慣和偏好的調查。 調查中顯示，有許多用戶(尤其是在北美)為工作和休閒全天佩戴耳機，因此他們希望擁有舒適的耳機但不會完全與外部環境隔絕。

不過大多數使用者的耳機用途為何？調查指出，聽音樂是所有地區耳機的最高比率用途(80％)，其次是體育/運動(61％)，語音通話(51％)和遊戲(45％)。 許多入耳式耳機的用戶表示，他們最主要的使用情境是運動和訓練，但長時間佩戴會有不舒服或偏離正確位置的狀況(在所有接受調查的地區中，有45％)。

消費者想在聆聽他們想聽內容的同時，又不會失去對周圍環境的感知。受訪者表示，入耳式耳機會使他們對周圍環境敏感度降低(21％)，且在佩戴時會聽到自己的腳步聲，尤其是在訓練過程中(11％)。 半入耳式耳機似乎可以解決這些問題，除了比入耳式耳機更舒適(26％)之外，也更能聽到周圍的噪音和活動聲(20％)。

在中國，將近50％的受訪者表示，他們使用主動降噪(ANC)耳機來減少環境音干擾。相比之下，美國和歐洲的ANC耳機市場機會大好，美國只有17％、歐洲16％的消費者擁有ANC耳機。半入耳式耳機市場同樣大有可為，因為21％的受訪者表示，他們聽到的耳機背景噪音過多。相同百分比的人不知道ANC可以用於半入耳式耳機中。

ams建議耳機品牌商，產品必須正視的問題之一是入耳式耳機完全填滿耳道的狀況，14%的用戶指出他們常常在通話時無法很自然地聽到自己的聲音，31%的用戶覺得遮蔽了太多的環境噪音，像是接近中的車輛或是聲音來源。

開發更佳電池續航力的設備會讓品牌商廠商更具競爭力，在所有地區中，近49%的人可接受的電池續航時間必須至少5小時，同時32%的受訪者表示，他們屬意的電池續航時間是超過8小時甚至24小時。

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