闖辦公室狂摸25歲女員工！北市畫廊老闆瞎扯「喝醉」：我很君子　下場曝光

▲畫廊負責人亂摸女員工，辯稱當天喝醉。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台北報導

台北市一名已婚廖姓畫廊負責人在辦公室內大膽對25歲女員工小蕙（化名）上下其手，不顧小蕙明確拒絕，仍執意熊抱對方，甚至連私密處也摸，事後，小蕙決定提告，廖男卻稱自己當時喝醉了。對此，士林地院依強制猥褻罪，將廖男判刑8月，可上訴。

判決指出，廖男去年3月19日晚間見小蕙獨自待在辦公室內，有機可趁，竟伸手作勢要抱小蕙，而小蕙明確拒絕後，廖男仍不停手，先是觸摸小蕙腰間、臀部，並從後方環抱說「親一下」，再將手一路伸往小蕙裙底摸其私密處，小蕙當場傻眼，趕緊喊「不要鬧了」，而廖男竟不停手，緊接著又摸一次小蕙的屁股。

廖男雖坦承小蕙控訴一事，但僅承認是「性騷擾」，否認強制猥褻，他辯稱小蕙先前有讓他抱過2次，且案發當天他已喝醉，辦公室外剛好在辦餐會，人潮眾多時，若小蕙真的不要，可以喊求救。

針對先前「被抱過2次」，小蕙表示，廖男於1月14日晚上突然摸她的左耳，並要求她親一下，而廖男則突然親她臉頰，即便她口頭拒絕，廖男依然將手放在她的腰部、臀部游移；2月1日晚間則是廖男突然抓住小蕙的頭，打算「強逼舌吻」，小蕙嘴巴緊閉，廖男依舊想用舌頭侵入，更以熊抱的方式阻止小蕙離去。

法官調查，根據3月的現場錄音光碟內容，可見小蕙不斷以手臂阻擋、閃躲的方式拒絕廖男，同時更喊著「不要」、「不行」、「真的不要，我很認真」，而小蕙也曾向男友傳訊求救，「今天晚上他總共來了三次」、「我睡不著」、「明天來問問看法律救濟的吧」。

另外，廖男雖稱餐會當時喝醉，才會對小蕙亂摸，然而，根據錄音擋顯示，廖男面對小蕙的拒絕反應，仍能答覆「為什麼」、「我很君子啊」，且還能與餐會服務人員處理事務，顯見當時意識相當正常，上述說詞只是想卸責而已。

對此，士林地院認為廖男行為客觀上為帶有興奮或滿足性慾之刺激性舉動，確實構成猥褻，最終依強制猥褻罪，判廖男8月徒刑，全案仍可上訴。



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