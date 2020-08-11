　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖辦公室狂摸25歲女員工！北市畫廊老闆瞎扯「喝醉」：我很君子　下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市劉姓男子3年前謊稱單身與不知情女子交往，後來女子查出劉為人夫後要分手，被劉男開車載至摩鐵毆打性侵，還要求10萬元做為「對她好的代價」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲畫廊負責人亂摸女員工，辯稱當天喝醉。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台北報導

台北市一名已婚廖姓畫廊負責人在辦公室內大膽對25歲女員工小蕙（化名）上下其手，不顧小蕙明確拒絕，仍執意熊抱對方，甚至連私密處也摸，事後，小蕙決定提告，廖男卻稱自己當時喝醉了。對此，士林地院依強制猥褻罪，將廖男判刑8月，可上訴。

判決指出，廖男去年3月19日晚間見小蕙獨自待在辦公室內，有機可趁，竟伸手作勢要抱小蕙，而小蕙明確拒絕後，廖男仍不停手，先是觸摸小蕙腰間、臀部，並從後方環抱說「親一下」，再將手一路伸往小蕙裙底摸其私密處，小蕙當場傻眼，趕緊喊「不要鬧了」，而廖男竟不停手，緊接著又摸一次小蕙的屁股。

廖男雖坦承小蕙控訴一事，但僅承認是「性騷擾」，否認強制猥褻，他辯稱小蕙先前有讓他抱過2次，且案發當天他已喝醉，辦公室外剛好在辦餐會，人潮眾多時，若小蕙真的不要，可以喊求救。

針對先前「被抱過2次」，小蕙表示，廖男於1月14日晚上突然摸她的左耳，並要求她親一下，而廖男則突然親她臉頰，即便她口頭拒絕，廖男依然將手放在她的腰部、臀部游移；2月1日晚間則是廖男突然抓住小蕙的頭，打算「強逼舌吻」，小蕙嘴巴緊閉，廖男依舊想用舌頭侵入，更以熊抱的方式阻止小蕙離去。

法官調查，根據3月的現場錄音光碟內容，可見小蕙不斷以手臂阻擋、閃躲的方式拒絕廖男，同時更喊著「不要」、「不行」、「真的不要，我很認真」，而小蕙也曾向男友傳訊求救，「今天晚上他總共來了三次」、「我睡不著」、「明天來問問看法律救濟的吧」。

另外，廖男雖稱餐會當時喝醉，才會對小蕙亂摸，然而，根據錄音擋顯示，廖男面對小蕙的拒絕反應，仍能答覆「為什麼」、「我很君子啊」，且還能與餐會服務人員處理事務，顯見當時意識相當正常，上述說詞只是想卸責而已。

對此，士林地院認為廖男行為客觀上為帶有興奮或滿足性慾之刺激性舉動，確實構成猥褻，最終依強制猥褻罪，判廖男8月徒刑，全案仍可上訴。


【更多新聞】

說好純按摩…台中男進門「硬凹全套」嗆：先做？　下秒卻「半裸」被7男狂追

台南人妻遭惡意逼車！黑衣男「狂拍車窗」連環嗆：安那　網釣出本尊怒反擊

疑閃燈路口搶快！台中機車遭休旅車猛撞…卡車底被拖行30m　男騎士傷重不治

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

狗大十八變！領養以為是小型犬　竟暴風長成「獅子」笑喊：抱不動

社會熱門新聞

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

床戰女下屬4年！出差征服5日本酒店

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

宜蘭大貨車與雙載機車相撞　釀父子一死一傷悲劇

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

北檢法警上班昏倒！家屬放棄搶救

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內

找辣妹「摸摸抓抓」　桃園男一次賺200

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面