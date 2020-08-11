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中市警局「三鐵共GO愛轉動」啟動　48失親兒擔任反毒小尖兵展開環島任務

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▲台中市警局舉辦「三鐵共GO愛轉動」活動，邀請48名失親兒擔任反毒小尖兵，挑戰接力環島及反毒宣導任務，11日於台中市第一警分局進行宣示及鐵馬隊授旗儀式。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局舉辦「三鐵共GO愛轉動」活動，邀請失親兒擔任反毒小尖兵，挑戰接力環島及反毒宣導任務，11日於台中市第一警分局進行宣示及鐵馬隊授旗儀式。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局以警察「鐵漢」形象，結合「鐵道」、「鐵馬」2項廣受歡迎的環島交通工具，舉辦「三鐵共GO愛轉動」活動，邀請48名失親兒擔任反毒小尖兵，挑戰接力環島及反毒宣導任務，並安排前往警廣各地分台錄製廣播專訪，分享自身生命故事，11日於台中市第一警分局進行宣示及鐵馬隊授旗儀式，宣告正式出發。

台中市警局表示，失親兒是指18歲以下，父母雙亡或其中一方往生的兒童，本活動緣起於政府及社會各界對青少年的關懷，考量親子關係、學校教導與社會現況對於防制少年毒品問題至關重要，失親兒因家庭結構缺角，更須導入社區力量共同關懷陪伴，希望透過活動任務規劃，引導其發揮一己之力回饋社會。

失親兒基金會董事長黃寶慧指出，他當年也是失親兒，希望即將踏上旅程的失親兒們，能夠好好認識自己國家，並藉由訪問各行各業，思考人生的出路。

在警方與志工的陪伴下，48名失親兒11日於台中市第一警分局禮堂開啟鐵道行活動儀式，進行反毒小尖兵任務宣示及鐵馬代表授旗，今日共分成6小隊進行任務，前往台中市警局訪談警員，警方也針對各項勤、業務等工作經驗分享。

台中市警局表示，鐵道行將途經台南、高雄、屏東、台東、花蓮等地，進行進行反毒工作、職場生涯探討、生態保育、食農教育、原住民音樂陪力等活動，最後至宜蘭參與淨灘活動，為期5天。失親兒基金會表示，希望透過這次活動，為全台5700名失親兒募集獎學金、課業輔導以及急難救助經費。

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