女大生逆襲！台中水樂園「造浪掐臀狼」被壓頭勒脖　網揭可怕穿越真相

▲女網友稱在水樂園被摸屁股。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友日前揪了幾個高中好友去台中的水樂園，沒想到在玩人造浪的時候，同批人全被後方鹹豬手「抓屁股」，還聽到對方喊「快去摸阿」、「這裡好像夜店」等語，後來原PO一行人決定來場反殺，成功趕跑噁男。最後網友回應挖出，原來這事件早在3年前就發生過，讓原PO直喊「他就是時空旅行者！」

原PO昨日在Dcard女孩板發文表示，她和高中好友一同前往台中水樂園，在玩人造浪設施時，會被浪打到後方，突然發現有一群男生圍在身後，還伸手摸了她的屁股，同批友人也反應有被摸。

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原PO被摸之後還聽見對方喊「再摸一次」、「這裏好像夜店」、「快去摸啊」，讓她覺得他們根本是預謀好要吃女生豆腐，其中一名朋友A便以其人之道還其人之身，伸手摸回去。沒想到當原PO和好友再度下水，竟又被同群噁男鎖定，她們才決定反擊。

原PO等人趁一道浪來時，把其中一位噁男壓進水裡，另一個朋友則不小心掐住男生的脖子，最後才終於擺脫那群噁男，但後來還是看到他們轉往找其他目標下手，甚至有看到某2位女生在浪來之後，也在四處觀望找人。

▲2017年就有人遇到類似事件。（圖／翻攝自Dcard）



網友紛紛湧入留言大批這群人根本「噁男」，還有人翻出2017年暑假就有女網友發文，也是在人造浪設施被惡意襲胸，原PO最後也更新表示，「看到有人說去年也看過這篇文章，不用懷疑，他就是時空旅行者，從未來穿越過去，這篇文目的是真心提醒各位小心再小心，不要為了這種爛事留下不好的體驗，願大家永遠都不要遇到這種噁男！」

▼原PO更新回應。（圖／翻攝自Dcard）

