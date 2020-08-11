不爽女伴提起前女友　醉男當街暴怒「打噴她隱形眼鏡」路人批：根本畜生！

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區11日凌晨2時許，一名男子酒後與女伴在計程車上因故爆發口角，男子一怒之下將女方拖下車毆打，連一旁勸架的女性友人也被男子猛力推開，撞上一旁鐵門發出巨響。警方到場後，發現遭毆的女子隱形眼鏡被打噴，手指也受傷，於是請救護車前來包紮，並將毆人的男子帶回保護管束，由於雙方暫不提告，警方待其酒醒後已讓他自行離開。

▲蔡女（右二）被打到隱形眼鏡噴飛、手指爆血；陳女（右一）勸架時則遭大力推撞鐵門。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，23歲的黃姓男子事發前與2名女性友人吃飯飲酒，酒足飯飽後一行人搭計程車要到台北市續攤，黃男的蔡姓女伴（24歲）卻在車上提起他的前女友，讓黃男大感不滿，在中正路上想要開車門下車離開，女方見狀拉住車門阻止，卻被黃男拖下車毆打，另一名陳姓女子（19歲）在旁想要試著拉開2人，卻被黃男大力推撞鐵門。

▲警方到場將黃男帶回保護管束。（圖／記者游宗樺翻攝）

目擊民眾表示，看到男子把女生打趴在地「根本往死裡打」，另一名女子上前勸架時，男子還大力出手把她推開，撞上一旁鐵門發出巨響，一旁的塑膠籃還被撞飛一地，現場一片混亂，不久看到有巡邏警力經過，於是立即請警方上前幫忙。

警方到場時，發現遭毆打的蔡女指甲斷裂，隱形眼鏡還被打噴，地面上留有些許血跡，於是協助呼叫救護車前來替傷者包紮，並將歐人的黃男帶回新莊派出所保護管束，由於雙方暫不提告，警方待男子酒醒後讓他自行返家。

▲現場地面一片凌亂。（圖／記者游宗樺攝）