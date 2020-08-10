影／200港警衝入壹傳媒大樓！　黎智英「雙手反扣」被押返辦公室...員工臨時放假

警方今早（10日）以涉嫌反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英﹑其兩名兒子及4名壹傳媒高層。至上午約10時許，國家安全處高級警司李桂華率約200名警員到抵將軍澳蘋果日報大樓進行搜查，其間《蘋果日報》總編輯羅偉光要求出示搜查令，警方及後在社交媒體上表示相關行動已獲法庭手令。至早上近11時，黎智英被押回壹傳媒大樓，進入其辦公室搜查。

▲李桂華率200警搜壹傳媒。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝）

圖文／香港01

蘋果行政部今早通知員工，由於將軍澳辦公室出現突發狀況，呼籲員工暫不要上班，前往上班途中的同事亦需折返。

▲今早約200名警員到抵將軍澳蘋果日報大樓進行搜查。



今早約200名警員進入壹傳媒大樓後，有警員於新聞部位置搜查職員工作台，不斷翻看工作台的文件，《蘋果日報》總編輯羅偉光向警方要求出示搜查令，否則不應翻查職員文件，惟警員著在場人士向在場高級警員了解。

至上午10時半，《蘋果日報》總編輯羅偉光向國家安全處高級警司李桂華表示，壹傳媒代表律師不獲批進入大樓，要求李桂華在出示搜查令後才可進行執法，及強調壹傳媒稍後會進行司法覆核。其後有警員押解黎智英到其辦公室調查。至早上約10時55分，黎智英被押回壹傳媒大樓，他雙手被戴上手銬，進入其位於2樓的辦公室搜查。期間黎智英要求前往洗手間，有近50名警員於洗手間外戒備。

▲有警員到蘋果大樓內翻查文件。

警方後於社交平台上表示，今早警方根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行，並向職員展示及解釋法庭手令內容，要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。

警方補充根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表一，為偵查危害國家安全罪行，警方可向裁判官申請手令，授權警方進入指明地方及進行搜查。

▲黎智英涉嫌3項罪名被捕，分別為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」及「煽動」。（羅君豪攝）



警方國安處今早以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，並到達其位於何文田嘉道理道的大宅進行調查，消息指黎智英涉嫌「勾結外國或者境外勢力」﹑「串謀欺詐」及「煽動」，同日4名壹傳媒高層及其兩子均被捕，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光。

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