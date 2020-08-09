議員批圖利大巨蛋喊告　柯文哲嗆：藉故生事「要告就去告」

▲台北大巨蛋。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對大巨蛋案，北市都發局在8月8日父親節清晨突發布新聞稿，宣布已在7日同意大巨蛋復工，台北市議員簡舒培9日揚言提告市長柯文哲圖利。對此，柯文哲上午回應，核四就是一個問題，花3千億，到現在蓋也不是，不蓋也不是，就丟在那裡，「藉故生事的，要告就去告吧」。

柯文哲南下輔選民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，聽聞台北市議員喊要提告，他表示，大巨蛋是一個歷史功業，台灣需要解決問題的人，大巨蛋已經發生，他不會把大巨蛋當作是一個政績，就是善後，能拆除就拆，不能拆就把問題解決掉。

柯文哲說，當年大巨蛋不按圖施工被停工，坦白講「太離譜」，這前朝他也不再批評了，但再來就是善後、解決，另外大巨蛋建築師，最後判刑停權2年，明明不按圖施工，建築師怎麼會簽證？對台北市政府來講，不去批評前朝，它就是發生了，就善後，「至於那些要藉故生事的，要告就去告吧」。

柯文哲指出，當時副市長黃珊珊形容，「大巨蛋不會成為我們台北市政府的核四」，核四就是一個問題，花3千億，到現在蓋也不是，不蓋也不是，就丟在那裡，至少我們是誠懇把大巨蛋解決掉，「核四，國民黨、民進黨兩個搞多久？還是躺在那裡啊，有辦法解決嗎？3千億不見了，到現在為止一事無成，我不會幹這種事情」。

對於大巨蛋態度前後不一樣？柯文哲指出，必須合法合理，安全講得過去，至少把大巨蛋修到講得過去，在合法、合理情況下解決，他從頭到尾態度就是合法、合理，公安能夠接受，沒有態度不一樣，公安標準是一樣的。