捷運遇190長腿肌肉帥哥引暴動　網火速神出　本尊身分曝光！

圖文／鏡週刊

台北捷運每日運客量百萬，日前有位網友在車廂內被對面的黑衣長腿乘客吸引，偷拍上傳臉書希望網友幫忙牽線，雖然網友真的神出本人，結局卻讓她有點心碎。

「爆廢公社」搖身一變成為「表特版」「告白公社」，有名自稱從事模特工作的女性，在捷運巧遇身材高挑精壯的男神，被對方的「肌肉和陽剛氣質」深深吸引，雖不敢貿然上前搭訕，卻忍不住用手機錄下對方倩影，傳給姊妹，希望姊妹幫忙上網尋人。

沒幾個小時就有網友回報男神Instagram帳號，原來男神是前SBL台灣銀行籃球隊中鋒「呂冠霆」，常在Instagram與女友曬恩愛，還在6月中一篇周年紀念貼文中分享如何與護理師女友相識、相戀。

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可惜肌肉男神名花有主，網友只能安慰原Po，也慫恿代Po好姊妹做到底，把原Po的照片曬出來，大家可以幫忙介紹其他有「肌肉和陽剛氣質」的男性。

28歲的呂冠霆從國二開始打籃球，大學期間拍攝《灌籃高手》真人版爆紅，被稱為「台藝大櫻木花道」。2015年以197公分的身高優勢，以及出色的運動能力入選SBL台銀隊，不過因膝蓋舊傷反覆發作，已在今年6月底告別SBL舞台，曾透露有意往重訓與健身事業發展。



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