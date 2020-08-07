要被載去賣掉！豬仔國道「斷繩跳車」害後車追撞掛彩　貨車男沒捆牢下場慘了

▲豬隻於國道突然跳車，造成後方小客車閃避不及撞上。（示意圖／路透）

記者陳羿妏／嘉義報導

國道1號264.4公里處去年9月29日晚間發生一起豬跳車事件！一名王姓貨車司機自嘉義載運豬隻去拍賣，孰料，行經途中，捆豬的繩索竟遭豬隻咬爛，造成車上一隻豬跳出，掉落車道，而開著小客車的蕭姓男子閃避不及撞上豬隻，自己也跟著掛彩。日前法院依過失傷害罪，將王男判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，王男從大林鎮石龜溪養豬場載著豬隻們，正要前往高雄市岡山區拍賣市場，然而，行經國道外側車道時，其車後上層門雖緊閉，但繩索卻遭豬隻啃咬鬆脫，其中一隻豬當場從車裡跳出，同時間蕭男也行駛該車道，目擊豬隻突然跳車，他閃避不及直接撞上，車輛更打滑至內側車道，所幸沒波及現場其他車輛，只是這場驚魂記，讓蕭男受有頸部、手部、胸部鈍傷、右臉頰2公分撕裂傷、右耳垂0.5公分撕裂傷等傷害。

對此，王男警詢時坦承之說詞與蕭男指訴情節相符，而法官勘驗行車紀錄器、道路交通事故調查報告表後，認定王男疏於注意，沒把豬隻綁好才會釀禍，造成蕭男身上多處受傷，最終依過失傷害罪，將王男判刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。



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