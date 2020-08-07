美新冠肺炎死亡數「12月恐達30萬」…疫情如雲霄飛車　戴口罩可救7萬人！

▲華盛頓大學預測，美國到12月時新冠肺炎死亡人數恐達30萬人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎確診超過488萬例，高居全球第一，死亡數也超過16萬人。華盛頓大學最新預測模型指出，到今年12月初，美國死亡人數可能會達到30萬人，但如果人們遵守防疫規則，確實配戴口罩，就能挽救至少7萬人的生命。

約翰霍普金斯大學統計數據指出，美國新冠肺炎確診病例達488萬3657例，死亡人數為16萬104人，是全球疫情最嚴重的國家。華盛頓大學「健康指標和評估研究所」（IHME）推出最新版本模型預估，到了12月1日，美國死亡人數可能會達到30萬人。

IHME主任莫瑞（Christopher Murray）形容，美國的疫情就像雲霄飛車一樣，「隨著感染人數增加，大家會更頻繁地戴上口罩、保持社交距離，但過了一段時間，感染人數逐漸下降，人們就會開始放鬆警惕。」莫瑞說，如果人們確實配戴口罩，就能在年底前挽救至少7萬人的生命。

目前歐洲依然對美國實施旅遊禁令，加拿大也嚴格禁止國內民眾至美國進行所有非必要旅遊。其他國家則要求美國民眾入境必須隔離。美國則在6日宣布取消全球旅遊警示，將各大洲國家由高風險至沒有數據排列為5個級別。