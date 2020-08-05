全台開挖40米最深捷運站！桃園綠線G07站　連續壁動工第一刀

▲全台開挖最深的捷運站桃園綠捷G07站。（圖／市府提供)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦5日視察捷運綠線G07（桃園站）暨鐵路地下化共構工程表示，捷運綠線G07站為地下六層結構，包括捷運月台層以及鐵路地下化共構的台鐵月台層，開挖深度超過40公尺，為目前國內開挖最深的捷運車站，結構體施工採用「逆打工法」，需先將連續壁及鋼支柱先打好，才能一層層由上往下施作。

▲▼全台開挖最深的捷運站桃園綠捷G07站。（圖／市府提供）

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鄭文燦說，5日G07站區正式劃下第一刀啟動連續壁工程，預計於明（2021）年上半年完成，後續將進行鋼支柱安裝及結構體施作。此外，市府將配合文資審議委員會適時變更施工方式，讓工程挖掘的歷史遺構能夠妥善保存。

桃園鐵路地下化工程已在今（2020）年6月下旬由國發會通過桃園鐵路地下化綜合規劃案，目前待行政院核定中，預計正式工期約7年；捷運綠線預計還有6年左右的工期，G07站區工程將一併施作鐵路地下化桃園站區的部分結構體，以便將來鐵路地下化工程能順利接軌，未來捷運G07站既是新桃園車站，捷運綠線、棕線及桃園鐵路地下化將在此交會，也將成為交通樞紐及商業活動重心。

鄭市長指出，捷運G07站區工程挖掘出疑似清代鐵道歷史遺構，市府將依文資保存法施工，並配合遺構提取作業，適時變更施工方式及工程配置，讓文資審議委員會通過提取的歷史遺構能夠保存下來。此外，市府也保留舊日治時代遺留至今的舊桃園車站第二月台棚架，並在軌道願景館復刻「桃園驛」縮小版，讓歷史記憶能夠保留。

捷運工程局長陳文德表示，捷運綠線G07站可視為鐵路地下化的先期工程，施工採用「逆打工法」，以強化施工安全性並減少對鄰房的影響，未來將與交通部鐵道局充分溝通，共同打造三鐵共構新車站。

包括交通部鐵道局長胡湘麟、市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃景熙、簡智翔、市府捷運工程局長陳文德、交通局長劉慶豐、文化局長莊秀美、新聞處主秘蕭成泰、桃園區長陳玉明等均一同視察。

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