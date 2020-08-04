偷拍5名美女牙助　新北名牙醫竟成偷拍狼　竟為「不敢說的祕密」

圖文／鏡週刊

新北市一名頗具專業形象的知名牙醫，驚傳在診所內裝設針孔偷拍5名女助理，引發喧然大波。施姓名牙醫，因涉嫌在診所內裝設針孔，被其服務診所的女助理發現，憤而提告。知情人士B小姐向本刊透露，施目前請了三名律師辯護，甚至找了民代與被害人溝通，希望私下和解，但尚未獲得被害人同意。

只是，堂堂一位牙醫師為何要偷拍女同事？熟知狀況的B小姐告訴本刊，今年40多歲的施，因長期投入牙醫事業、進修技術，一直沒有女朋友，後來一名年輕貌美的助理L女到診所上班，施對她一見傾心，沒想到愛意卻轉化成了歹念，起了裝針孔偷拍L女的念頭。

B小姐說，施姓牙醫趁診所四下無人，潛入更衣室裝設針孔攝影機，每隔一段時間就回收檔案，帶回家觀看，除了L女之外，診所其他4名女助理也一併入鏡，通通成了被害人。

本刊調查，畢業於台北醫學大學的施姓牙醫，曾在陽明醫院擔任住院醫師，當時適逢植牙專科萌芽初期，他毅然決然選擇出國深造，取得國際口腔植體學會專科醫師資格，並擁有美國紐約大學植牙訓練專科醫師頭銜。

施姓牙醫曾表示，他在訓練期間領悟「自然牙」的重要，所以主張一切以「保留自然牙」為優先考量，此外，為了讓患者能有更好的咀嚼能力，因此投入鑽研根管治療專科，還強調要以專注誠懇的心，守護每一位患者的牙齒健康，讓每位患者充滿喜悅，享受美食的幸福滋味。

針對在更衣室裝針孔攝影機偷拍女助理一事，本刊致電施姓牙醫，施的手機無人接聽，轉語音信箱，本刊再將問題以簡訊傳給施，至截稿前未獲回應。本刊另致電施姓牙醫服務的診所，電話無人接聽，網路上則顯示診所暫停營業。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。



更多鏡週刊報導

【名醫偷拍美牙助4】網路評價讚良醫 他出事竟找3律師加名代喬和解

【名醫偷拍美牙助1】美牙助驚見更衣間牆上黑點 邪惡鏡頭只瞄準私密處

【名醫偷拍美牙助2】「看女同事更衣好紓壓」 名牙醫盜攝藉口一堆超離譜

►男女都愛用的神水，全台最低價