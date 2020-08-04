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砸76.7億元　美國陸軍再買9架MH-47G契努克運輸直升機

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▲▼MH-47契努克運輸直升機 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國陸軍近日斥資76億，向波音採購9架MH-47G契努克運輸直升機，預計2023年完成。圖為MH-47契努克運輸直升機 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國特種作戰司令部（USSOCOM）已向飛機製造商波音公司（Boeing）簽署了一份2.65億美元（約台幣76.7億元）的合約，訂購9架MH-47G契努克運輸直升機。目前已在費城的工廠組裝，預計將於2023年2月完成。

原先美國陸軍規劃要購買473架的F型契努克運輸直升機，不過遭到國會反對，因此改成僅為特種作戰部隊購買最新型契努克運輸直升機，日後也有空間購買2架具備遠程攻擊能力及攻擊偵察任務能力的全新直升機。

波音公司目前已經獲得24架G型契努克運輸直升機的訂單，美軍計畫購買69架，這是美國陸軍向波音公司採購MH-47G契努克運輸直升機的第3波訂單，前2次分別為2018年及2019年。波音H-47採購計劃副總裁安迪.博伊達（Andy Builta）表示：「MH-47G契努克運輸直升機是我們軍隊、國家和國防工業基地的重要資產，我們很榮幸軍隊的特種作戰人員相信我們能夠交付它。」

MH-47系列為CH-47運輸直升機的改良版本，將前機門機槍更換為M134迷你砲機槍提高火力支援密度、增裝AAQ-16前視紅外線偵蒐儀、空中加油探管、救難用吊掛絞盤。而MH-47G又為MH-47系列最新的改良版本，2004年完成原型機後開始服役，目前所有MH-47機隊均完成此標準改良。

目前傳出德國和以色列也有意購買最新型的MH-47G契努克運輸直升機。

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