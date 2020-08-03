簽證剩3天到期！陸駐美記者將被迫離境？胡錫進嗆：爆媒體戰美國會很難受

▲胡錫進。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

中美角力持續，兩國關係越演越烈，引發各界關注。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（3）日透露，在無差別將所有中國駐美記者簽證縮短為3個月後，「美國很可能通過不予簽證延期，導致更多中國記者不得不離開美國」，他強調若中美媒體戰進一步升級，「誰最難受，是明擺著的」。

胡錫進在「微頭條」撰文指出，據他所知，在驅逐60多名中國記者，無差別將所有中國駐美記者簽證縮短為3個月後，美國很可能通過不予簽證延期，導致更多中國記者不得不離開美國。

「目前距離美國設定的8月6日簽證到期只剩幾天時間。」胡錫進指出，雖然中國駐美記者都已按規定提出延期的申請，但據他了解到，至今沒有任何人拿到新簽證，「近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知」。

胡錫進強調，美政府近期對中國的打壓，不斷刷新人們對美國認知的下限，「中方肯定不會坐視不理，必定會有正當的回應。美方是要把中國駐美記者全都趕走嗎？還是要逼中國自己把記者都撤走？我想說，這可嚇不住中國人。」

最後他說，很多美國記者在中國生活了好幾年，美國在香港還有幾百位記者，若雙方媒體戰進一步升級，誰比較難受「是明擺著的」，所以還是請華盛頓好好想一想。

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