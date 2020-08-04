瘋電影／戰爭中的鬼故事　無辜慘死的鬼魂擊退敵軍

文／賴賴

瘋言瘋語：

看片名以為是鬼片，但整部電影就算鬼出沒因為對象是大壯男菁英軍人，反而沒那麼恐怖，過程中許多鬼影幢幢和恐怖幻影，做足鬼片該有的內容，而最後結局反轉再反轉，跳脫鬼片思維模式，有新意但沒驚喜，整體感還不錯看，屬於溫和的戰爭故事。

由於駐守著這個鬼城堡，鬼影反而嚇退德軍有著黑色喜感的設計，此刻的鬼影就可以走B級鬼片風格，突然出現可怕鬼魅的驚嚇，就是老梗安排，不過懸疑點的設計很有戲，也跳脫單純鬼片的恐怖感，增添推理過程，只不過結局有點跳TONE，所以最後反而失去前面所有堆積的期待性，但整體感劇本算是非常有誠意的，飽滿的內容，想辦法跳脫的新意，有收到，雖然不完美但也不差。

片 名：戰爭中的鬼故事

英文片名：Ghost of War

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2020-07-03

片 長：01時35分

導 演：艾瑞克布萊茲(Eric Bress)

演 員：布蘭頓思懷茲(Brenton Thwaites) 、 迪奧羅西(Theo Rossi) 、 凱爾加納(Kyle Gallner) 、 史蓋拉奧斯汀(Skylar Astin) 、 亞倫瑞奇森(Alan Ritchson)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：采昌



劇情大綱



古宅厲鬼陰魂不散，步步逼近讓你嚇破膽



在二次世界大戰最黑暗的日子裡，五名美國大兵，受命前往一座曾被納粹高級指揮官佔領的法國莊園。當他們進入這座莊園後，竟開始經歷一連串難以解釋的靈異現象，讓他們的世界變得瘋狂。這場難以脫逃的夢魘，似乎比戰爭所目睹事物都更加可怕…。

▲城堡內鬼影幢幢。

▲士兵到最後自救式的想要降伏鬼魂。

▲找出四具遺體後，鬼魂法力更大了。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI