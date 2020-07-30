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瘋電影／拂曉　害死人你憑什麼擁有幸福人生？

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文／賴賴

▲▼拂曉。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常學院風格的作品，文青電影，沉悶中帶些波滔懸疑，但沒驚喜也沒有特別的內涵，說明每個人心裡都有自己搞不清楚的地方，但別人不必幫忙，因為那是她自己的事情，兒孫自有兒孫福，過度關心和愛所製造出來的壓力，無助關係。

電影不論在取鏡和節奏，都沉穩得很緩慢，單靠兩位男主角演技撐住，而最終謎底解答後，所展現的仍是錯亂父愛的溺愛，面對一個精神狀態極度不在正常範圍內的年輕人，心理疾病需要病識感，男主對於整個表現都屬於不負責任且不知所措，看完電影也是茫然，喜歡柳樂優彌的調性，可以接受的作品。

電影中最強勁有力的一段是即將再婚的鰥夫，結婚前夕對自己再婚，感覺對不起車禍過世的妻子，而相同的，男主角在過失害死了店長導致失火，跳河自殺獲救卻也是相同的感受，憑什麼自己可以擁有美好人生，當男主在安慰救命恩人時，似乎自己感受到更大的痛苦。


片　　名：拂曉
英文片名：His Lost Name
類　　型：劇情
上映日期：2020-07-24
片　　長：01時53分
導　　演：廣瀨奈奈子
演　　員：柳樂優彌(Yagira Yuya) 、 小林薰(Kaoru Kobayashi)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

某日，哲郎（小林薰 飾）發現了一名倒臥在河邊的青年（柳樂優彌 飾）。被哲郎帶回家照顧的青年清醒後，說自己的名字叫做「真一」。哲郎與真一慢慢對彼此敞開心房，哲郎在自己經營的木工廠中教導真一許多技術，哲郎身邊的人也漸漸接受了真一。然而，真一卻有著無法坦誠自己本名的祕密，哲郎也有絕對無法忘卻的過去……

▲▼拂曉。（圖／yahoo）

▲跳河自殺被喪子的老先生救了，盜用對方兒子的名字。

▲▼拂曉。（圖／yahoo）

▲當所有人都是好人的時候，罪惡感加重。

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