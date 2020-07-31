瘋電影／《新天堂樂園》30週年數位修復版　到大城市去

文／賴賴





瘋言瘋語：

神壇級作品，和小學三年級的外甥女一起看，不同年齡有不同感觸，結論都是好看，童年、家鄉、忘年之交和初戀，成年後最堅強的回憶永不抹滅，刻骨銘心的真愛，不僅是樂趣遊戲也是賺錢工具，導演把自己的故事訴說得細膩生動，完全感受得到為何他終生未娶，為何他出類拔萃。

電影雖然只在西西里的一處電影院，卻也帶出當年老百姓，在沒有電視機出現之前，對戲院的依賴和喜愛，喜怒哀樂生老病死，都在戲院裡感受，純粹溫暖真情流露，擔任電影播放師是如何從高的工作，散播歡樂散播愛，教父審片很簡單，就是不能嘴對嘴，直到後來的限制級設計的影片，單純只是商業化，電影說的電影人必須懂得電影文化，感謝重新修復播放，五顆星推薦的好作品。

片 名：《新天堂樂園》30週年數位修復版

英文片名：Cinema Paradise

類 型：劇情

上映日期：2020-07-24

片 長：02時05分

導 演：吉賽佩托納托(Giuseppe Tornatore)

演 員：雅克貝漢(Jacques Perrin)

國 家：義大利

語 言：義大利語

發行公司：甲上



劇情大綱



西西里島上的吉安加村有一座小教堂，教堂前有一家電影院「天堂戲院」。單親家庭的小男孩沙瓦托(小名多多)喜歡到那裡看放映師艾費多操作機器。某天，戲院大火，幸好有多多帶著艾費多逃出火窟，死裡逃生的艾費多因此失明，將畢生所會的放映知識教予多多，也和多多建立起一段深厚的情誼。



鎮上最頂尖的放映師青少年多多，與美麗的女孩艾蓮娜墜入情網，卻遭到女孩銀行家父親的反對，艾費多鼓勵失戀的多多永遠離開家鄉。一晃卅年，遠到羅馬發展的沙瓦托(雅克貝漢飾)已是名揚國際的大導演，直到聽聞艾費多的死訊，才喚起他熱淚盈眶的兒時記憶…。

▲忘年之交，小孩救了老朋友。

▲失戀離開鄉村，到大城市發展成為大導演。

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