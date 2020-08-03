上任後主持首次院會　陳菊：人民的聲音就是上帝的聲音





▲陳菊與第六屆26位監察委員宣誓上任。（圖／翻攝自Facebook／陳菊，下同）

記者黃巈禾／台北報導

監察院第六屆委員新任院長陳菊及所有監察委員3日召開第一次院會，監察院長陳菊於會中表示，人民的聲音就是上帝的聲音，人民的事也是政府的大事，第六屆監察委員有機會為台灣2千3百萬人民服務，何其有幸，未來監察院應致力於縮短民怨與政府的距離，讓人民有感，讓社會有公義是非。

陳菊指出，上午已在總統府完成監察院第六屆院長及首任國家人權委員會主任委員之宣誓，監察委員及國家人權委員會的工作已正式展開，總統蔡英文在參加國家人權委員會揭牌時，期許國家人權委員會成為國家的良心，以制度讓人權工作穩定長久，以及分享台灣人權經驗貢獻國際，人權工作需要超然、多元，每位委員皆須超越黨派，以事實為基礎，論斷是非，確保社會的公平正義，為弱勢發聲伸張正義。

陳菊也在臉書表示，舉起手宣讀就任誓言，雖然在人生的過程中不是第一次，但想起未來肩負監察院各項工作任務，以及全國人民的期望，不免兢兢業業，「我也會如誓詞所述，以至誠之心，盡我所能，不負全國期盼」，天氣或許有些差強人意，但風雨生信心，無所畏懼，勇於面對未來的挑戰。

陳菊提到，下午旋即進行第六屆第一次院會，她也勉勵全院同仁，未來六年，將朝更符合現代民主精神、更跟得上時代的步伐，強化與社會的溝通對話邁進，讓監察院更有效率地行使職權，確保監察委員更獨立超然；更公開透明辦理案件，落實保護並救濟人民的權利、監督政府施政、端正公務人員風氣的職責。

▲陳菊主持首次院會。（圖／翻攝自Facebook／陳菊）

陳菊強調，對於受到全國矚目的國家人權委員會，會努力完善制度職責與典範規章，促進國家社會對人權和基本自由的普遍尊重與遵行，「對於國家進步的追求沒有盡頭，我們會大步邁進、持續向前」。

為使監察院及司法院院際協商機制發揮功效，會中決議由監察委員組成「院際協商小組」，就協商議題及兩院爭點與司法院相關人員先行研議，並將獲致之相關意見提交院會討論，作為監察院共識。經討論後，會中推舉監察委員蔡崇義擔任召集人、紀惠容為副召集人，並請有意願的委員踴躍加入「院際協商小組」。