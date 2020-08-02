蘇嘉全請辭府秘書長　陳其邁：為了不讓蔡英文困擾

▲陳其邁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄，身為蘇震清叔叔的總統府秘書長蘇嘉全為了讓司法放手偵辦，因此辭去秘書長一職。對此，高雄市長補選民進黨籍候選人陳其邁表示，蘇嘉全是為了不讓總統蔡英文困擾。

陳其邁2日在鎮安宮參香時受訪表示，蘇嘉全為了不讓總統困擾，也讓檢調可以勿枉勿縱的偵辦，「辭掉總統府秘書長這個我們尊重」。

蘇嘉全在請辭聲明稿中表示，今年5月20日，他承蒙總統蔡英文的信任，獲邀擔任總統府秘書長的職務，自上任以來，內心始終抱持著戒慎恐懼的態度，全力扮演好幕僚長的角色，希望能夠為蔡總統分憂解勞，然而，近期他屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡英文的困擾，他深感不安與抱歉。

蘇嘉全重申，從政30多年來，無論擔任哪一項職位，都謹守分際清廉坦蕩，「我與我的太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，因為清白是我的第二生命，我誓死守護。然而，近來外界屢屢以莫須有的抹黑污衊，或是扭曲事實，影射我利用職權，包庇家族牟利，這些對我惡意的人格謀殺，我絕不接受！」

蘇嘉全強調，為了不再讓蔡英文困擾，也讓檢調能夠秉持勿枉勿縱的司法精神放手偵辦，他宣布自即日起辭去總統府秘書長一職，最後，再次感謝蔡英文的厚愛與提攜，祝福國運昌隆。

總統府下午表示，稍早蘇嘉全因個人因素向總統請辭，總統表示尊重，並准予請辭，而秘書長一職則由副秘書長劉建忻暫代。