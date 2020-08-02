陳水扁明北上親赴台北賓館　參加李登輝追思會

▲陳水扁悼念李登輝。（圖／陳水扁提供）

記者黃巈禾／台北報導

故前總統李登輝逝世，享耆壽98歲，消息一出舉國哀悼。前總統陳水扁3日上午9時將抵達台北賓館參加李登輝追思會，表達致哀。

李登輝7月30日晚間7時24分於台北榮民總醫院逝世，享耆壽98歲，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。總統府表示，希望緬懷李登輝的民眾眾多，總統蔡英文決定在台北賓館設置追思會，8月1日起上午10時開放民眾緬懷，會場呈現李登輝生平事蹟和重要談話，緬懷他對國家一生努力的付出與卓越貢獻。

總統蔡英文、副總統賴清德、前總統馬英九、前副總統吳敦義，以及前副總統呂秀蓮都已參加李登輝的追思會。陳水扁的兒子陳致中2日表示，3日上午9時，陳水扁將前往台北賓館李登輝追思會場致哀。

李登輝逝世後，陳水扁幾乎以每日一文來表達對李登輝的悼念之情。陳水扁表示，為了趕在李登輝生前能政治和解，一笑泯恩仇，在2年前李登輝96歲大壽時，他專程前往翠山莊親自向李登輝祝壽，沒想到成為兩人最後一次見面。

陳水扁回憶起，李登輝2年前揮淚看著他拄杖背影離去，讓他不禁想起2000年5月20日完成首度政權移交後，他親送李登輝離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影，如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李登輝的背影了。

陳水扁2日在臉書說道，2004年總統大選時，在228當天舉辦「族群大團結牽手護台灣」的造勢活動，有超過200萬的台灣人站出來，牽出長達300多公里的民主長城，那是有史以來最大規模的組織戰和文宣戰，對連任成功幫助很大，但李登輝伉儷要在苗栗主舞台，內部卻有一股力量不贊成「李扁同框同台」。

陳水扁認為，李登輝都站出來，感恩都來不及，怎能算計太多的選舉利益，於是決定趕到苗栗現場，「當二位前後任總統的手牽起來，不之感動了多少人」。