名嘴挺卓榮泰接府秘書長　「我舉一萬次手同意」

▲卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中包括民進黨立委蘇震清。身為蘇震清叔叔的總統府秘書長蘇嘉全為了讓司法放手偵辦，因此辭去府秘書長一職。隨後，名嘴周玉蔻在臉書表態力挺前民進黨主席卓榮泰接任總統府秘書長一職。

周玉蔻表示，現在這個關鍵時日，能重建並穏住民進黨清廉大旗的，她朋友汪浩說「蘇辭職了，也許請卓榮泰出任會有利於穩定大局」。她還說，「我，舉一萬次手表示同意」。

蘇嘉全在請辭聲明中表示，今年5月20日，他承蒙總統蔡英文的信任，獲邀擔任總統府秘書長的職務，自上任以來，內心始終抱持著戒慎恐懼的態度，全力扮演好幕僚長的角色，希望能夠為蔡總統分憂解勞，然而，近期他屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡英文的困擾，他深感不安與抱歉。

蘇嘉全重申，從政30多年來，無論擔任哪一項職位，都謹守分際清廉坦蕩，「我與我的太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，因為清白是我的第二生命，我誓死守護。然而，近來外界屢屢以莫須有的抹黑污衊，或是扭曲事實，影射我利用職權，包庇家族牟利，這些對我惡意的人格謀殺，我絕不接受！」

蘇嘉全強調，為了不再讓蔡英文困擾，也讓檢調能夠秉持勿枉勿縱的司法精神放手偵辦，他宣布自即日起辭去總統府秘書長一職，最後，再次感謝蔡英文的厚愛與提攜，祝福國運昌隆。

總統府下午表示，稍早蘇嘉全因個人因素向總統請辭，總統表示尊重，並准予請辭，而秘書長一職則由副秘書長劉建忻暫代。