性感旗袍穿到脫「全紀錄」！日本美女作家上網求救　最後直接「來場硬仗」

▲美女作家被旗袍束縛。（圖／翻攝自推特／@kirisawatae）



記者崔子柔／綜合報導

這位脫不掉旗袍的日本正妹桐澤多惠（桐沢たえ）原來是一位作家，筆名叫「水上庭」，她最近因為這件旗袍苦惱發文，最後還直接跟衣服來場「硬仗」，沒有偶包的舉動成為推特網友的熱門話題。

桐澤多惠的貼文指出，她從網路上買了一件半透明的性感旗袍，終於收到後就興奮地穿上拍照，沒想到拍完竟然脫不下來，她便不斷在推特哀號「旗袍脫不下來」、「有沒有人啊」、「這我的肩膀不脫臼絕對脫不掉」、「我發現自己越焦躁，旗袍更會因為流汗而黏在皮膚上，導致越難脫掉它。所以現在開了冷氣和電扇讓自己放空」。

「在家人回來前只好一直穿著這件旗袍了。要是這段時間有人來送快遞就完蛋了。媽媽回到家後邊幫我脫旗袍、邊罵我笨蛋，害我小哭了一下」，幸好最後順利逃出旗袍的束縛，桐澤多惠還發出一張與旗袍搏鬥中的照片，吸引20多萬個讚、4萬多次分享。

▲與旗袍搏鬥的崩壞照。（圖／翻攝自推特／@kirisawatae）



網友紛紛留言表示，「我能理解，我有次在家穿女僕裝差點鬧出人命」、「最後那張照片！太強」、「第三張毀滅前面所有美照，我喜歡」。

▼最後終於成功戰勝它。（圖／翻攝自推特／@kirisawatae）

