嘉義縣全民防衛動員暨災害防救演習　模擬風水災及震災複合式災害防救

▲▼ 嘉義縣109年全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣原訂4月30日辦理109年全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，因受新冠肺炎疫情影響，經行政院動員會報重新排定於7月30日辦理演習；上午兵棋推演演練改為書面審議及下午實兵演練，由行政院環保署副署長沈志修、行政院動員會報帶隊官副執行秘書江弘達少將、行政院災害防救辦公室呂大慶參議率中央各部會評核官蒞臨評核。

嘉義縣由縣長翁章梁率領動員、災防、戰綜三會報首長及各業管單位科長、承辦人員及公民營機關(構)人員參加，共計參與演習縣府(民間)人員734員、裝備25類216項、直昇機1架次及國軍兵力151員、裝備12類40項，共計855員、裝備37類256項、直昇機1架次。

「演習非常辛苦，今日實兵演練非常成功！」翁章梁大力讚譽今日演習過程，更進一步指出，在意外發生時，常需要公部門資源投入，涉及跨領域、跨局處即時搶救，更需與軍警等單位整合，目的為了在災害發生時，避免耽誤救援時間，時間掌握越好，便能將百姓的損傷降到最低，多挽救一條人力！

此次針對風(水)災及震災複合式災害防救演練為主軸，選擇在嘉義縣消防局4樓禮堂及國立中正大學射箭場旁空地舉行「民安6號暨災害防救演習，分別辦理「兵棋推演及實兵演練」，這項演習縣政府每2年輪辦1次。

▲ 嘉義縣109年全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習 。（圖／記者翁伊森翻攝）

演習參照中央流行疫情指揮中心政策指導，適切修訂防疫規範或調整演習實施方式，期盼藉由平時演習經驗，在真正發生天然災害時，各救援單位能因演練經驗而有效整合，強化應變機制運作效能，秉持「人命第一，救人優先」原則，掌握救人時效；遇到緊急狀況才能臨危不亂，應付突來變故並將災情降至最低。

▲▼ 嘉義縣109年全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習 。（圖／記者翁伊森翻攝）

演習包含颱風警報發佈、災情查(蒐)報、疏散撤離、前進指揮所運作及新聞發佈、移動式抽水機調度、操作及抽水站操作演練、國軍(含後備軍人)支援救災與復原、水庫洩洪緊急應變作為、道路、橋樑封閉改道處置作為、大量傷病患緊急醫療救護、重要經建設施維護及設備復原、救災通訊設備調度及搶救、災後環境清理與傳染病防治等，藉由平時演練，在真正災難發生時減少人命傷亡，保障人民生命財產安全。

►他奶奶的美麗小秘訣