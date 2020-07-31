社交距離政策超威！2020年「流感傳染率」破歷史新低　明年卻可能慘爆

▲英國曼徹斯特（Manchester）宣傳保持社交距離的海報。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

新冠在各國爆發後，全球實行社交距離政策來防止疫情擴散，卻意外達成感染流感平均紀錄的新低。

最早大規模實行相關政策的中國因此受益明顯。官方報告指出，包括流感、腮腺炎、麻疹甚至一些性病在內，相關通報感染在政策實施後降低了90%，流感病例從原本平均29萬降至僅僅2萬3000人。

加拿大的流感監測中心最近的報告中也顯示，流感傳染等級「異常低」。英國、澳洲等其他國家的監測系統也有相近的報告結果。南韓與往年同期相比，傳染疾病通報案例在今年下降了83%。

雪梨大學傳染疾病專家班（Ben Marais）指出，「若把新冠除外的話，這是歷年來病毒傳染率最低的一次。通常每年這個時候，病房會人滿為患，充斥著染病後受氣喘所苦的小孩，今年卻基本空無一人！」根據WHO的數據，每年有高達50萬人因季節性流感而喪生。

儘管世界在流感防治上看似獲利，專家卻有一些隱憂，若今年沒有感染疾病發生，人們可能在明年季節到來時，因為缺乏免疫力而無法招架流感的爆發。

WHO則指出，我們應該更戒慎恐懼地詮釋這些流感監測中心的報告，要更長遠地來看相關政策帶來的影響，愛滋病或肺結核等潛在威脅可能在今年不會有明顯的跡象。