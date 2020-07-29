「這種台灣太太最好不要」…她抱怨日本公婆被陌生人告狀　網看傻：他喜歡你老公？

▲女網友爆怨日本公婆，竟被陌生網友私訊丈夫告狀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

「住海邊管太寬？」人與人相處難免有摩擦，有些人習慣上網發文爆怨宣洩不滿，不過臉書「爆怨公社」社團有女網友發文說，自己嫁到日本後與公婆處得不好，偶爾會發文爆怨，竟有網友特地傳訊息給她老公挑撥，甚至勸對方乾脆「休妻」，讓他忍不住痛罵「到底關你什麼事」？

林姓女網友在「爆怨公社」發文說，她偶爾會在爆怨公社爆怨自己公婆，沒想到有人吃飽太閒想挑撥他們夫妻的感情，特地用日文私訊其丈夫「告狀」。

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根據截圖，該封訊息用日文寫道，「你好，某某先生的太太很糟糕哦！把某某先生的父母當白癡，也把某某先生當白癡。常常在台灣人的社團裡爆怨。我覺得這樣的台灣太太最好不要了。」

原PO痛罵說，「這位先生，我老公說不認識你，所以不想回訊息給你，但是知道我要在爆怨公社發文，所以叫我轉告你～お前誰だ！大きなお世話！

俺の妻は台湾人のグループで文句を言ってもお前に関係ないだろう！バカか？（你誰阿！不用你多管閒事！我老婆在台灣人社團發文爆怨跟你沒關係吧！白癡嗎？）」

原PO補充說，他老公收到訊息後，主動告訴她「你在日本生活沒什麼朋友，跟我家人生活總有不如意，妳有個發洩管道就好，我不會在意這個白癡傳的訊息，只是讓妳知道一下這個人在挑撥我們。」

其他網友紛紛留言說，「吃飽太閒嗎」、「是關他屁事」、「他應該嫉妒妳嫁去外國，所以想挑撥要破壞妳婚姻」、「世上真的什麼人都有」、「他是不是喜歡妳先生，所以想挑撥你們離婚啊」。

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