六合夜市火警！名產店遭波及損失300萬　海產店闆娘：至少5小時無法營業

▲六合夜市29日下午發生火警，導致攤商無法坐生意。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄六合觀光夜市29日傳出火警，一間超商3樓疑似施工不慎引火，火勢當場一發不可收拾，連帶隔壁的名產店也遭殃，負責人也抱怨報案十分鐘後才看見消防隊趕來，質疑當時消防隊第一時間未從超商起火點滅火，造成自家名產店最少損失300萬以上，一旁的海產攤老闆娘也只能無奈的攤手表示，為了讓救災順利，少說最少4、5個小時無法營業。

▲名產店負責人江先生表示，消防隊救災緩慢，導致公司內部陷入火海。（圖／記者洪正達攝）

名產店負責人江先生表示，他們已在此開業6年多，火警發生當時正好在3樓整理貨品，忽然被員工通知發生火災趕快逃生，到屋外後就發現隔壁超商的3樓已有些許煙霧竄出，當下雖已報案，但消防隊直到10分鐘才出現，加上一開始並非從超商的起火點開始灌救，反而從自家樓上開始，質疑在場的救災指揮官當下的判斷錯誤。

▲翁姓女老闆說，這場火警讓攤商同業都把手邊的工作停下，方便消防隊救災。（圖／記者洪正達攝）

▲許姓女老闆說，這一燒最少4、5個小時無法做生意。（圖／記者洪正達攝）

這場火警發生時間在下午4點，當下也剛好是夜市攤商開始擺攤做生意的時間，看見大批消防車來只能先暫停營業，在六合夜市擺攤許久的翁姓女老闆則說，火災發生當下既無法做生意，也影響救災，只能先將手上的工作先暫停，另家海產攤許姓女老闆無奈的表示，從她擺攤開始，還沒看過這麼大的火災，目前所有的攤商均將營業時間往後挪最少5小時，方便消防隊全力救災。

消防局表示，火警發生時間在下午3點21分，當下立即派遣39車87人前往搶救，起火點為超商所在的3樓建物，初判為施工不慎引發火警，並延燒到隔壁名產店2樓，但詳細的起火原因正由火調科人員釐清中。

▲警消正射水灌救全面燃燒的名產店2樓。（圖／記者洪正達攝）

▲警消分批進行搶救，第一波救援人員撤出現場暫時休息補充水份。（圖／記者洪正達攝）

▲消防局派遣雲梯車從屋頂進習灌救。（圖／記者洪正達攝）