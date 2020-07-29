　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電ADR猛挫近8％！參院新一輪經濟刺激法案卡關　美股三大指翻黑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲台積電ADR轉跌，終止前2個交易日火熱的漲勢。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周二（28日）開盤走低，美國7月消費者信心指數低於預期，麥當勞、3M等公布財報表現黯淡，加上新一輪經濟激勵措施仍卡在國會兩黨意見不同，投資人樂觀情緒轉低，三大指數跌幅超過0.65％。另外，周一衝上83.25點、市值躋身全球10大企業之列的台積電ADR，周二一度重挫8％，收盤下跌7.60％，股價砍至76.92點。

道瓊指數終場下跌205.49點，或0.77％，以26379.28點作收；那斯達克指數下跌134.17點，或1.27％，收在10402.09點；標普500指數則是下跌20.97點，或0.65％，以3218.44點作收。

台積電ADR因可能成為英特爾委外代工生產的對象，27日股票衝天，終場大漲12.65％，但28日瞬間大轉折，盤中一度大跌8％，之後稍微回升，但跌幅仍有7.60％。

儘管總統川普在白宮輪流接見兩黨領袖，且共和黨內部一度達成高度共識，卻又因企業法律責任未受到保護，共和黨籍參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），不願將法案送交參議院，進度陷入膠著。

激勵法案卡關加上疫情仍然猛烈，投資人樂觀情緒轉低，另有麥當勞第二季度財報低於市場預期，導致美股一路走低。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
熊熊驚爆懷孕10週！交往1個月當媽年底帶球嫁　孩子爸身份曝光
歐盟反制港區國安法　宣布「限制對港出口鎮壓設備」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白俄羅斯總統主張「喝伏特加抗疫」　自爆感染新冠肺炎

美澳高層華府會談　重申台灣在印太扮演重要角色

南海局勢緊張！　越南向日本借貸102億打造6艘巡邏艦

歐盟反制港區國安法　宣布「限制對港出口鎮壓設備」

馬林魚17人中鏢！　「防疫隊長」佛奇憂MLB今年球季停賽

台積電ADR猛挫近8％！參院新一輪經濟刺激法案卡關　美股三大指翻黑

日本單日981人確診追平紀錄！東京新增病例逾5成「不明途徑」

美國疫苗研發「速度破紀錄」　佛奇：第3階段試驗進展審慎樂觀

美國很快能戰勝病毒「進入黃金時代」　川普：示威者都神經病

女脫北者渴望自由的代價　聯合國發表人權報告...失敗下場慘曝

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

暖爸挑戰下廚、做家務、照顧女兒 只為做護理師妻「最堅實的後盾」

白俄羅斯總統主張「喝伏特加抗疫」　自爆感染新冠肺炎

美澳高層華府會談　重申台灣在印太扮演重要角色

南海局勢緊張！　越南向日本借貸102億打造6艘巡邏艦

歐盟反制港區國安法　宣布「限制對港出口鎮壓設備」

馬林魚17人中鏢！　「防疫隊長」佛奇憂MLB今年球季停賽

台積電ADR猛挫近8％！參院新一輪經濟刺激法案卡關　美股三大指翻黑

日本單日981人確診追平紀錄！東京新增病例逾5成「不明途徑」

美國疫苗研發「速度破紀錄」　佛奇：第3階段試驗進展審慎樂觀

美國很快能戰勝病毒「進入黃金時代」　川普：示威者都神經病

女脫北者渴望自由的代價　聯合國發表人權報告...失敗下場慘曝

每發作一次就像死一遍！肺阻塞危險因子　除了吸菸還有這5項

《無照律師2》等了3個月終於復播　織田裕二卻說「希望晚點播」背後藏貼心原因

逾300萬人抽14萬張！客庄券今中午抽籤　下午5點起LINE發中獎通知

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

布魯克林在「億萬富豪準岳父」面前跪下來！向老婆承諾：我會永遠守護妳￼

夏董「麗園」便服店專攬政商名流　1晚2萬起跳！入口隱密設會員制

白俄羅斯總統主張「喝伏特加抗疫」　自爆感染新冠肺炎

美澳高層華府會談　重申台灣在印太扮演重要角色

熊熊「特斯拉多金男」富二代身分起底！　懷孕10周0遮掩逛IKEA築愛巢

一代酒店大亨「夏董」帥兒曝！海歸創夜店奪獎　黑白兩道覬覦

姊弟戀遭反對！台中男引燃信號火攻擊　女方父母臉頸手灼傷送醫

國際熱門新聞

「買土地可娶小姨子」另類廣告掀轟動

川普：很快戰勝病毒進入黃金時代

疫苗研發破紀錄　佛奇：審慎樂觀

香水噴到「突失明」！她急檢查慘被「摘掉一隻眼」

聯合國發表報告　女脫北者下場慘曝

台積電ADR猛挫近8％！美股三大指翻黑

再現破口！3越南旅客搭「緩降機」逃防疫旅館

巨乳雙胞胎「共享一男」想同時懷孕

日本981人確診追平紀錄！東京新增逾5成不明途徑

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

歐盟宣布：限制對港出口鎮壓設備

她詭異留「救命」訊息失蹤　5天後成無髮無眼屍

18歲弟訪好友　卻被熟女媽勾引「吞禁果轉大人」

比利時新冠重燃　安特衛普宵禁

更多熱門

相關新聞

馬林魚17人中鏢！　佛奇憂球季停賽

馬林魚17人中鏢！　佛奇憂球季停賽

美國媒體報導，美國職棒大聯盟（MLB）邁阿密馬林魚隊又有4名成員2019冠狀病毒疾病檢測呈陽性反應。美國權威傳染病專家佛奇擔心，馬林魚疫情升溫可能危及MLB的2020球季。

疫苗研發破紀錄　佛奇：審慎樂觀

疫苗研發破紀錄　佛奇：審慎樂觀

川普：很快戰勝病毒進入黃金時代

川普：很快戰勝病毒進入黃金時代

用疫苗救選情？川普參訪疫苗實驗室

用疫苗救選情？川普參訪疫苗實驗室

「韓流」進攻太空有望！解除固態燃料使用限制

「韓流」進攻太空有望！解除固態燃料使用限制

關鍵字：

美股北美要聞那斯達克指數道瓊指數標準普爾500台積電ADR

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

Nissan GT-R爆改千匹馬力遇對手

「買土地可娶小姨子」另類廣告掀轟動

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面