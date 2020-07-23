痛風麵線+鮮肉湯泡只賣50元！限量100份挨酸「沒誠意」　網轟：等你開店

▲最近火紅的桃園市青埔新光影城湯包痛風麵線店。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

最近火紅的桃園市青埔新光影城湯包痛風麵線店，23日為配合影城活動做促銷，推出購買近300元的「痛風麵線+鮮肉湯泡」，只要佛心銅板價50元，但限量100份，在社群網站發佈後，卻遭酸民指「有誠意一點，岀500份」，讓賠本再賣的老闆氣得回說「期待妳開店囉！看你的誠意」，其他網友留言幾乎一面倒挺老闆，指說「三寶日常」、「只會出張嘴」、「不理她就好」。

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▲▼老闆大促鎖「痛風麵線+鮮肉湯泡」，只要佛心銅板價50元。（圖／翻攝王國華臉書）

從街邊美食一路賣到百貨櫃位的「隔壁老王」，在青埔新光影城更是人氣強強滾，主打痛風麵線及湯包，從開幕一週來天天提前完售；為了配合影城促銷在今天推出購買「痛風麵線+鮮肉湯泡」原價280元，只要佛心銅板價50元，但限量100份，也立即獲得粉絲們按讚叫好，卻有一位女網友留言「有誠意一點，岀500份」。

老闆看到後氣得要髒話出口了，因為這樣的賣法基本上是賠錢的，然後也會忙得人仰馬翻，「妳講那什麼風涼話，妳這麼行！妳來」、「期待妳開店囉！看你的誠意」其他網友留言幾乎一面倒挺老闆，指說「三寶日常」、「只會出張嘴」、「不理她就好」、「我坐等看她誠意到那」。

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