小手突從「神秘小洞」竄出！　他游泳到一半消失…竟被沖到地底下

▲南溪江邊的涵洞中伸出一隻男孩的手。（圖／翻攝自看看新聞）

記者黃心瑀／綜合報導

中國大陸溫州永嘉南溪江岸邊的涵洞裡，日前出現令人十分驚恐的一幕，因為洞裡突然伸出一隻類似小孩子的手，原來是附近一名7歲小男孩在游泳時，意外被溪水帶走，幸虧人被沖到一旁的涵洞中，才得以被村民發現，保住一命。

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月22日下午5點17分，小男孩的外公老葉當天帶著孫子到南溪江游泳，但他一個走神，就發現小孩從水面上消失不見了，緊張的他連忙找其他村民，一起在溪邊仔細找人，隨後在岸邊一個涵洞裡面，發現了一隻小孩伸出的手。

因為涵洞裡面仍有水流在沖刷，大人們索性透過洞口緊緊的將小孩的手抓住，防止人再度被沖走，而小男孩則是受到驚嚇，顯得十分害怕。老葉說，孩子突然不見，當時真的是被嚇死了，找到小孩之後一個大人趕緊去把小朋友的手抓住，不然都不知道會被水沖到哪裡去了，到現在仍然餘悸猶存。

消防隊在接獲報案後連忙趕到現場，原本打算直接從洞口上方破拆救人，但由於擔心洞內會發生坍塌，於是決定從洞口兩邊進行小範圍的開挖，因為小男孩體型較小，洞口開至一定程度之後，即可將人拉出；經過約10分鐘左右的救援之後，小孩終於被救出來，幸運的是身上沒有太大的傷害，只有稍微受到驚嚇而已。

報導中指出，村里之前一直以來都不知道水下有涵洞的存在，此次意外過後大家決定要將涵洞口封上，以免造成其他意外事故發生。