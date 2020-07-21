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250歲生日快樂！　7/25嘉義青年管弦樂團重現貝多芬名曲

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▲嘉義市青年管弦樂團將在音樂家李威龍的帶領下，於7月25日舉行「貝多芬250周年誕辰紀念音樂會」。（圖／翻攝自嘉義市政府）

▲嘉義市青年管弦樂團將在音樂家李威龍的帶領下，於7月25日舉行「貝多芬250周年誕辰紀念音樂會」。（圖／翻攝自嘉義市政府）

實習記者莊子誼／綜合報導

為紀念樂聖貝多芬250周年誕辰，嘉義市青年管弦樂團（C.Y.O）將於7月25日在嘉義市政府文化局音樂廳舉行「貝多芬250周年誕辰紀念音樂會」，音樂家李威龍除擔任執行總監外，也將親自演奏《第一號C大調鋼琴協奏曲》。

C.Y.O管弦樂團由在地優秀學子組成，並邀請同樣來自嘉義的大師級音樂家李威龍擔任執行總監、李季擔任常任指揮，嘉義市長黃敏惠讚嘆，C.Y.O管弦樂團完全是「來自嘉義的聲音」！

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▲嘉義市青年管弦樂團將在音樂家李威龍的帶領下，於7月25日舉行「貝多芬250周年誕辰紀念音樂會」。（圖／翻攝自嘉義市政府）

▲嘉義市青年管弦樂團將在音樂家李威龍的帶領下，於7月25日舉行「貝多芬250周年誕辰紀念音樂會」。（圖／翻攝自嘉義市政府）

今年C.Y.O音樂營的師資群皆是國內外音樂界各大領域的菁英，負責培育最優秀的青年管弦樂團。國家交響樂團的首席小提琴家吳庭毓大讚，嘉義市文化局音樂廳的音場與演出效果比國家音樂廳還要好。黃敏惠表示，文化局音樂廳有最優質的設備、音樂營有最好的師資與優秀的青年學子共同成果發表，歡迎喜愛音樂的民眾共襄盛舉古典音樂饗宴，也給學音樂的在地學子鼓勵，一同豐富嘉義的人文底蘊。

李威龍教授談及，今年全球各地都在慶祝古典樂聖貝多芬的250周年誕辰。音樂會當日上半場曲目預計安排貝多芬《艾格蒙序曲》Ludwig van Beethoven(1770 1827)：Egmont Overture,Op.84，而李威龍將親自演奏《第一號C大調鋼琴協奏曲》Ludwig van Beethoven：Piano Concerto No. 1 in C major,Op.15；下半場則安排比才《卡門第一號組曲》Georges Bizet(1838 1875)：Carmen Suite No.1及蘇佩《詩人與農夫序曲》Franz von Suppe (1819 1895 )：Poet and Peasant Overture。

紀念貝多芬250周年誕辰音樂會門票，即日起於嘉義市政府文化局1樓服務台開放索票。

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