250歲生日快樂！　7/25嘉義青年管弦樂團重現貝多芬名曲

▲嘉義市青年管弦樂團將在音樂家李威龍的帶領下,於7月25日舉行「貝多芬250周年誕辰紀念音樂會」。(圖/翻攝自嘉義市政府)

實習記者莊子誼/綜合報導

為紀念樂聖貝多芬250周年誕辰,嘉義市青年管弦樂團(C.Y.O)將於7月25日在嘉義市政府文化局音樂廳舉行「貝多芬250周年誕辰紀念音樂會」,音樂家李威龍除擔任執行總監外,也將親自演奏《第一號C大調鋼琴協奏曲》。

C.Y.O管弦樂團由在地優秀學子組成,並邀請同樣來自嘉義的大師級音樂家李威龍擔任執行總監、李季擔任常任指揮,嘉義市長黃敏惠讚嘆,C.Y.O管弦樂團完全是「來自嘉義的聲音」!

今年C.Y.O音樂營的師資群皆是國內外音樂界各大領域的菁英,負責培育最優秀的青年管弦樂團。國家交響樂團的首席小提琴家吳庭毓大讚,嘉義市文化局音樂廳的音場與演出效果比國家音樂廳還要好。黃敏惠表示,文化局音樂廳有最優質的設備、音樂營有最好的師資與優秀的青年學子共同成果發表,歡迎喜愛音樂的民眾共襄盛舉古典音樂饗宴,也給學音樂的在地學子鼓勵,一同豐富嘉義的人文底蘊。

李威龍教授談及,今年全球各地都在慶祝古典樂聖貝多芬的250周年誕辰。音樂會當日上半場曲目預計安排貝多芬《艾格蒙序曲》Ludwig van Beethoven(1770 1827):Egmont Overture,Op.84,而李威龍將親自演奏《第一號C大調鋼琴協奏曲》Ludwig van Beethoven:Piano Concerto No. 1 in C major,Op.15;下半場則安排比才《卡門第一號組曲》Georges Bizet(1838 1875):Carmen Suite No.1及蘇佩《詩人與農夫序曲》Franz von Suppe (1819 1895 ):Poet and Peasant Overture。

紀念貝多芬250周年誕辰音樂會門票,即日起於嘉義市政府文化局1樓服務台開放索票。