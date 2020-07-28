　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

印度接收首批5架「飆風戰機」　進駐基地倒數48小時

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 飆風戰機,Dassault Rafale。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度訂購的飆風戰機，於27日啟程離開法國。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

印度從法國緊急軍購的首批5架飆風戰機（Rafale），印軍人員已經在法國完成接收程序，27日啟程飛往印度，預計將會分二階段飛往印度，第一階段會由法國空軍協助空中加油。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，印度空軍表示，印度空軍首批5架飆風戰鬥機27日早上從法國梅尼亞克（Merignac）的空軍基地起飛，其中包括3架單座戰機和2架雙座戰機，由印度空軍飛官駕駛，分兩個階段抵達印度。

該批戰機將於7月29日抵達印度，進駐安巴拉空軍基地（Ambala）。安巴拉空軍基地距離巴基斯坦與中國邊境，都大約200公里左右。

印度已於2016年9月與法國簽署了價值8億美元（折合約新台幣240億）的合約，軍購36 架飆風戰機，以滿足印度空軍的緊急需求，當時主導這項軍購案的巴達里亞（RKS Bhadauria）上將表示，這是印度有史以來最大的軍購案。

印度向法國總共訂購36架飆風戰機，分別是28架單座戰機、8架雙座戰機，雙方在合約上協議，於2021年底前交付完成。飆風戰機將會搭載射程150公里的「流星」（Meteor）空對空飛彈和射程達300公里的「斯卡普」（Scalp）飛彈。

►資生堂晚安凍膜超殺650元！厚敷睡一覺就變美

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
史上最悲情！他±1「完美錯過」威力彩頭獎　PO文哭了
iPhone 12開賣時間外洩　「4種售價」達人爆：拆2批賣
潘瑋柏宣布結婚「我現在很幸福」　老婆Luna首發聲回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

印度接收首批5架「飆風戰機」　進駐基地倒數48小時

美通過185億軍售案　協助智利現代化F-16機隊...無線電系統大提升

美軍RC-135W偵查機飛越恆春上空「來回2次」　國軍駁斥：假訊息

解放軍南海封海「實彈演習」　美軍機艦連續12天出沒

「台灣武器用原住民命名？」他認真試列一整排　網讚帥炸：想簽下去了

連便當盒都能賣！防衛省裝備競標　退役「山雪號」拆著賣...進帳151萬

可支援登島作戰！　中國076兩棲攻擊艦或裝「電磁彈射器」　

目標南海！　解放軍發射「數千發子彈」實彈演習...空官視角曝光

北京智庫：美軍7月靠近沿海、南海區域50次　多達8種軍機、2艘航母打擊群

美軍P-8A偵察機逼近福建！距離中國領海「僅76公里」　飛行路徑曝光

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

【社畜時代】努力的人 永遠比不過天生鑲金的人｜EP.245

【社畜時代】我的同事好會哭 小心顆顆眼淚都是子彈｜EP.253

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

嘉義水餃店挨批多加辣油要加價　業者：取材較貴每包成本1300元

印度接收首批5架「飆風戰機」　進駐基地倒數48小時

美通過185億軍售案　協助智利現代化F-16機隊...無線電系統大提升

美軍RC-135W偵查機飛越恆春上空「來回2次」　國軍駁斥：假訊息

解放軍南海封海「實彈演習」　美軍機艦連續12天出沒

「台灣武器用原住民命名？」他認真試列一整排　網讚帥炸：想簽下去了

連便當盒都能賣！防衛省裝備競標　退役「山雪號」拆著賣...進帳151萬

可支援登島作戰！　中國076兩棲攻擊艦或裝「電磁彈射器」　

目標南海！　解放軍發射「數千發子彈」實彈演習...空官視角曝光

北京智庫：美軍7月靠近沿海、南海區域50次　多達8種軍機、2艘航母打擊群

美軍P-8A偵察機逼近福建！距離中國領海「僅76公里」　飛行路徑曝光

威力彩31億2注均分！2張「頭獎獎券」曝光…網一看罵翻：好爛

威力彩「7碼全中」只能領100元！　苦主淚曝真相...網一看全跪了

哈利波特鐵粉暴怒！20週年台版「宮崎駿風」　皇冠：羅琳很喜歡

報復性塞爆！澎湖上千旅客擠看煙火　人海曝光網嚇傻「這是跨年嗎」

宣璐不是天生瘦！為戲甩肉10公斤靠兩飲食習慣　搭配腿部運動4招

印度接收首批5架「飆風戰機」　進駐基地倒數48小時

ARWIN X Hello Kitty粉嫩聯名保養也能可愛與實用兼具

中職／廖乙忠2個半月無勝投對樂天4連敗　威拉諾前一勝兄弟

強尼戴普曾想跟她生小孩！　安珀赫德拒絕「不想為酒精、毒品上癮的人懷孕」

治12星座小孩叛逆秘訣大公開！　開創型討厭被控制「需要好好溝通」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

軍武熱門新聞

「台灣武器用原住民命名」超驚艷：帥炸了

美通過185億軍售　協助智利升級F-16

美軍 RC-135W偵查機恆春上空來回2次

連便當盒都能賣！防衛省裝備競標　退役「山雪號」拆著賣

解放軍南海封海「實彈演習」為期9天

目標南海！　解放軍發射「數千發子彈」實彈演習

印度接收首批5架飆風戰機

可支援登島作戰！　中國076兩棲攻擊艦或裝電磁彈射器

美機P-8A逼近福建　距陸領空76km

美媒認證！中國殲-10C完勝美製F-16V戰機

英智庫：中國95%飛彈不受條約限制　美國退約求制衡

印飆風戰機進駐中印邊境　將搭載鑽地炸彈

美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

更多熱門

相關新聞

美軍 RC-135W偵查機恆春上空來回2次

美軍 RC-135W偵查機恆春上空來回2次

近期由於美中南海情勢緊張，美軍軍機經常現身台灣周邊海域，但是在推特上卻傳出一張，在27日上午9時20分左右，美軍一架RC-135W偵查機在台灣恆春半島上空，來回飛越兩次的航跡圖。對此國防部方面駁斥，航跡圖是假訊息。

「台灣武器用原住民命名」超驚艷：帥炸了

「台灣武器用原住民命名」超驚艷：帥炸了

連便當盒都能賣！防衛省裝備競標　退役「山雪號」拆著賣

連便當盒都能賣！防衛省裝備競標　退役「山雪號」拆著賣

駐沖繩基地爆群聚感染　美軍入境日本將全數篩檢

駐沖繩基地爆群聚感染　美軍入境日本將全數篩檢

解放軍雷州半島實彈軍演　美軍飛南海偵查

解放軍雷州半島實彈軍演　美軍飛南海偵查

關鍵字：

中印衝突中印邊境中印邊界飆風戰機軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

史上最悲情！他±1錯過威力彩頭獎

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

起底潘瑋柏老婆Luna！26歲上海空姐身分曝光

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

潘瑋柏宣布結婚　老婆Luna首發聲！

威力彩31億獎號出爐　史上最高獎金來了

紫南宮旁68公尺！南投開出威力彩頭獎

泳池壓男童入水？警官爸告白：指控太沉重

威力彩15.6億　獎落台北大安、南投竹山

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面