印度接收首批5架「飆風戰機」　進駐基地倒數48小時

▲印度訂購的飆風戰機，於27日啟程離開法國。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

印度從法國緊急軍購的首批5架飆風戰機（Rafale），印軍人員已經在法國完成接收程序，27日啟程飛往印度，預計將會分二階段飛往印度，第一階段會由法國空軍協助空中加油。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，印度空軍表示，印度空軍首批5架飆風戰鬥機27日早上從法國梅尼亞克（Merignac）的空軍基地起飛，其中包括3架單座戰機和2架雙座戰機，由印度空軍飛官駕駛，分兩個階段抵達印度。

該批戰機將於7月29日抵達印度，進駐安巴拉空軍基地（Ambala）。安巴拉空軍基地距離巴基斯坦與中國邊境，都大約200公里左右。

印度已於2016年9月與法國簽署了價值8億美元（折合約新台幣240億）的合約，軍購36 架飆風戰機，以滿足印度空軍的緊急需求，當時主導這項軍購案的巴達里亞（RKS Bhadauria）上將表示，這是印度有史以來最大的軍購案。

印度向法國總共訂購36架飆風戰機，分別是28架單座戰機、8架雙座戰機，雙方在合約上協議，於2021年底前交付完成。飆風戰機將會搭載射程150公里的「流星」（Meteor）空對空飛彈和射程達300公里的「斯卡普」（Scalp）飛彈。

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