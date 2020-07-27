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電競爭霸戰台南區冠軍出爐　黃偉哲祝福拿下六都總冠軍

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▲《2020六都電競爭霸戰》台南分區冠軍出爐，台南市長黃偉哲表揚兩支冠軍隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《2020六都電競爭霸戰》台南分區冠軍出爐，台南市長黃偉哲表揚兩支冠軍隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《2020六都電競爭霸戰》台南分區賽事，經過多日激烈對戰，冠軍在7月26日出爐，《英雄聯盟》由「獎金小偷」獲得冠軍，《傳說對決》則由「68依舊閃亮」獲得冠軍，台南市長黃偉哲27日表揚兩支冠軍隊伍。

黃偉哲頒發《英雄聯盟》台南冠軍「獎金小偷」獎金10萬元、《傳說對決》台南冠軍「68依舊閃亮」獎金7萬5千元，黃偉哲也致贈英雄麵給代表隊，祝福選手旗開得勝，為台南奪得六都總冠軍。

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▲《2020六都電競爭霸戰》台南分區冠軍出爐，台南市長黃偉哲表揚兩支冠軍隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，近年來電競運動崛起，世界各國越來越多人關注投入，電競已經被2022杭州亞運列為正式項目，是一個健康的活動，當然學生以學業為重，但學業之外，若能夠有一個被世界所認可的強項，例如在電競活動，吳寶春得到世界麵包冠軍，很多達人成為世界咖啡的冠軍，都是可以鼓勵及發揚光大，未來市府會努力在選手待遇，學校鼓勵及社會競賽方面，接下來8月底的總決賽，希望台南代表隊帶著期許，不要有壓力，只要拿下六都電競爭霸總冠軍。

近年來電競運動崛起，世界各國越來越多人關注投入，熱門程度可說是不亞於傳統運動項目，像籃球、棒球…等，2018雅加達亞運將電競列為示範賽，下一屆的2022杭州亞運也將電競列為正式比賽項目，這顯示國際大眾對於過去電競只是遊戲的刻版印象逐漸改觀，加上參賽選手的傑出表現，讓電競運動相關產業也更趨發展繁榮。

▲《2020六都電競爭霸戰》台南分區冠軍出爐，台南市長黃偉哲表揚兩支冠軍隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，這項六都電競爭霸戰是全國最大業餘電競賽事，今年賽事總獎金提高到300萬元，報名人數與隊伍數也創新高，足見賽事熱烈未受COVID-19疫情影響，今年的項目包括《英雄聯盟》及首次加入的手遊《傳說對決》，在台南區賽事，闖進最後一輪的參賽隊伍各個實力堅強，包括現役職業選手、退役職業選手、台服第一的高手們與校際中的佼佼者，堪稱台南賽區有史以來最高強度的四強賽。

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