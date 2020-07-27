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男跑步完「少關鍵動作」開冷氣爽睡！　醒來左半邊全麻「嘴巴歪掉」

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▲▼跑步，競爭，起跑，爆發力。（圖／視覺中國）

▲跑步示意圖。（圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

杭州一名50多歲王先生沒有高血壓或糖尿病，但（化名）日前外出跑步，想要讓身體出汗，但回家沖澡後，在沙發上睡一覺醒來之後，身體左半邊都逐漸不聽使喚，嘴巴更整個歪掉，到醫院一看才確定是中風。

根據都市快報報導，王先生跑步幾圈之後就汗流浹背，全身濕透回到家裡，打開冷氣，之後稍微洗個澡，在沙發上一躺就睡著了。醒來之後馬上發現，左手左腳不聽使喚，不但動作遲鈍，連手機都拿不住，走路也一拐一拐，感覺拖不動腿。

▲▼洗衣,曬衣,晾衣,家事,洗澡,沖澡,淋浴,傷心。（圖／翻攝自pixabay）

▲沖澡示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

王先生一開始以為，自己是睡覺壓到麻掉了，沒想到卻越來越嚴重，漸漸的左手左腿完全抬不起來了，連講話也開始大舌頭。家人趕來後發現，王先生的嘴巴都歪掉了，緊急將他送到浙江省人民醫院。

神經內科主任助理史宗傑、王鵬副主任醫師檢查後診斷，王先生應該是得了腦梗死（俗稱中風），立即進行靜脈溶栓治療。王先生溶栓後症狀逐漸好轉，經過3天治療，左手左腳的力氣已經基本恢復正常，能獨立行走了，嘴巴不歪了，口齒也變清楚了。

醫生分析，王先生中風與大量出汗，又不及時補充水分有關。由於身體出汗後大量缺水，血容量下降，血液濃縮，血粘度增加，血液變得粘稠，容易形成血栓，加上王先生平時抽煙，血管本就有些輕度狹窄，因此出現顱內血管堵塞，如果血流通過不了，腦細胞就會缺血壞死，所幸王先生就醫及時，不然可能造成後遺症。

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