拿看房當藉口！租客預謀「狠殺女房東」　他顫抖：一開門就有陰森感

▲一名女房東帶租客看房被殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

廣東省東莞市長安鎮一公寓近日發生一起命案！一名女房東帶租客看房後，之後再無出現過，直到當天晚上才被人發現屍體。據了解，犯罪嫌疑人因欠下巨額賭債，以租房子為藉口，竟然喪心病狂地殘殺女房東，想要謀取錢財。

綜合陸媒報導，據知情人士透露，遇害的29歲女子徐某是該公寓的房東，在7月22日下午1點多的時候，一名男子何某以租房為由，讓徐某帶他看房。

當天傍晚時分，家人開始發現聯繫不上徐某，便四處尋找。直到晚上九點半，公寓前台的工作人員想起，徐某上午曾帶租客看房一事，才開始察覺不對勁，並且聯繫了徐某的丈夫。

▲犯罪嫌疑人因欠下巨額賭債而行兇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

公寓前台工作人員表示，他在當天晚上10點07分上去，直奔12樓，當時兩扇門有一扇打開，另一扇是緊閉的，一打開門看到那個空調迎面而來的陰森感，隨後發現女房東已遇害。隨後，東莞長安警方和120醫護人員很快趕到現場處置，嫌疑男子兩個小時後被抓獲。

據悉，犯罪嫌疑人是31歲的何某，因欠下巨額賭債，以租房子為藉口，騙房東徐某的時候竟然喪心病狂地殘殺她，想要謀取錢財。

前台的工作人員表示，受害的徐某平時為人十分溫和，並沒有與其他人結怨，發生這樣的事情大家都很難接受，徐某與犯罪嫌疑人並不認識。

東莞市公安局長安分局通報稱，犯罪嫌疑人何某因欠外債無力償還，以租房為由，在看房時對二手房東徐某實施搶劫，過程中用刀將被害人捅傷致死。目前，嫌疑人已被刑事拘留，案件在進一步偵查中。