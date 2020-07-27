兒童故事繪本創作行動劇展現家鄉之美　黃偉哲觀賞演出歡笑不斷

▲台南市政府「話我家鄉故事繪本」計畫，於南紡購物中心戶外廣場聚集14校學子，以行動劇來說演自己所創作的繪本故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

妙語說書、創意演書！台南市政府「話我家鄉故事繪本」計畫，已邁入第5年，7月26日於南紡購物中心戶外廣場聚集14校學子，以行動劇來說演自己所創作的繪本故事，展現家鄉獨特的人物、文化、民俗等情懷。

台南市長黃偉哲前往關心與鼓勵，與市議員Ingay Tali、蔡旺詮、呂維胤、沈震東等人齊觀賞長平國小學童敘說家鄉故事《幸福好鯔味》趣味演出，他並參與答題獲得鮮美烏魚子一份，開懷享用獎項好滋味。



黃偉哲表示，台南是有愛的城市，感謝參與學校師長們用心付出，將許多風土民情、民俗記憶與人文歷史，甚至日常生活點滴都教導給下一代，很高興看現同學們在兒童家鄉故事繪本的成果展演展現活力與對家鄉的感情，這些都仰賴各方的支持與議會的預算協助才有今日的成果。



教育局表示，自2016年舉辦計畫迄今，已出版45本故事繪本。參與今年度計畫的14所學校，7月中旬在文化中心原生劇場的演出獲得佳評如潮，遂邀集各校再次以豐富的肢體語言表達家鄉之美。感謝良機文化基金會及兒童文化藝術基金會執行長盧彥芬向企業募款，成就這場演出，也讓孩子有舞台可以展現成果。

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今年度參與「話我家鄉故事繪本」計畫的學校共有日新、將軍、竹橋、北勢、港東、麻豆、仙草、東原、永安、長平、光復實小、億載、永福及林鳳等14所學校；港東國小《港東起鼓》介紹有230年歷史的「台灣第一香-西港刈香」西港慶安宮香科活動，透過閱讀遶境，平安祈福；麻豆國小《保庇保庇》介紹麻豆當地富有盛名、饒具趣味，保護婦幼的「護兒神-十二婆姐」藝陣故事；竹橋國小《阿牛弄牛犁》則透過「牛犁歌陣」描述農村勤奮歡樂的景象。



日新國小《紅祖公的滷麵》以府城舊聚落鹽埕當地重要信仰「紅祖公」出發，以瞭解先人在地奮鬥歷程；仙草國小《猶蓮此生》介紹當地陶藝創作家林文嶽先生與蓮花的詩意激盪，人生猶如蓮的精彩人生；將軍國小《根》介紹透過帶領學生到學區「玉山蘭園」踏查，習得蘭花產業相關知識及技術的過程；東原國小《尋蜜》是透過傑出校友沈振來董事長的童年回憶來認識龍眼蜜產業知識；永安國小《烏矸仔貯豆油》是利用人物對話及時空交錯，介紹後壁區純樸農村裡擁有百年歷史的「永興醬油」故事。





北勢國小《尋循善柚》以柚子為題材，透過故事主角李阿嬤克服逆境堅持初衷，並且熱心公益回饋社會的勵志故事；長平國小《幸福好鯔味》是介紹當地重要特產「烏魚子」產業的製作過程；光復實小《鮡．跳．眺》是透過故事主角彈塗魚的冒險之旅，期待引起讀者對海洋生態議題的關注；億載國小《一直一直在這裡》是透過描繪安平新舊建築穿越400多年，以見證在地文化的創作故事；永福國小《足跡》從校園出發，隨著歲月的足跡探訪府城的建築故事與美食風貌；林鳳國小《躍動的精鈴》透過故事主角刻劃扯鈴傳承技藝及勇往直前的勵志故事；安業國小《茂盛》是透過介紹傑出校友李茂盛董事長積極向上人生態度及事業成功的生命故事，以勉勵讀者。

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