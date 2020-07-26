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海陸英勇殉職隊員聯合公奠典禮　悼念盡忠職守無私奉獻

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▲「國軍英雄 陸戰菁英」聯合公奠（圖／軍聞社） 

「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公奠」場面莊嚴肅穆。（圖／軍聞社記者周昇煒）

軍聞社記者莊家宏高雄26日電

海軍陸戰隊指揮部今日在海軍官校舉行「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公奠」，三軍統帥蔡英文總統由國防部長嚴德發陪同，主持頒贈褒揚令等儀式，並親向陳志榮士官長與蔡博宇下士忠烈英靈致祭，以表彰二位優秀的「國軍英雄　陸戰菁英」恪盡職守、捨己為人、保家衛國的英勇奉獻精神，儀式結束後，總統蔡英文也逐一向遺眷慰問致意，場面莊嚴肅穆，備極哀榮。

海陸英勇殉職隊員聯合公奠典禮　悼念盡忠職守無私奉獻

▲總統蔡英文也逐一向遺眷慰問致意。（軍聞社記者莊家宏攝）

典禮中，海軍司令劉志斌上將也主持追頒、追晉儀式，以及慰靈禮暨覆旗榮典，隨後並播放殉職隊員回顧影片，現場許多官兵及家屬均紅了眼框，共同緬懷為國捐軀的將士。

海陸英勇殉職隊員聯合公奠典禮　悼念盡忠職守無私奉獻

▲慰靈禮暨覆旗榮典（軍聞社記者莊家宏攝）

公奠禮結束即進行贈旗榮典，隨後實施啟靈儀式，在陸戰儀隊執行「矧槍」禮後，由海軍官兵及陸戰隊員於道路兩側列隊，向二位將士致上最崇高的敬意與追思。

▲「國軍英雄 陸戰菁英」聯合公奠（圖／軍聞社）

▲海軍官兵及陸戰隊員於道路兩側列隊，向兩位已逝國軍將士致上最崇高的敬意與追思。（圖／軍聞社記者周昇煒）

海陸英勇殉職隊員聯合公奠典禮　悼念盡忠職守無私奉獻

▲公奠現場。（軍聞社記者莊家宏攝）

陳志榮士官長，民國80年2月10日出生於高雄旗山，自陸軍專科學校畢業，投身海軍陸戰隊服務，服役逾11年，表現優異，任職連隊副排長，堅毅勤敏、敢勇當先，對袍澤關懷備至，深獲官兵肯定及信賴，執行各項演訓任務均有卓越表現，先後獲頒陸戰獎章、陸戰一星獎章及海風獎章，為陸戰隊優秀菁英；此次率艇員執行操演任務，身為艇長在緊急時刻奮不顧身捨己為人，犧牲自己體現陸戰隊「永不放棄同袍」精神，發揮軍人「置個人死生於度外」偉大情操，實為永遠的國軍英雄。

▲「國軍英雄 陸戰菁英」聯合公奠（圖／軍聞社）

▲海軍官兵及陸戰隊員於道路兩側列隊，向兩位已逝國軍將士致上最崇高的敬意與追思。（圖／軍聞社記者周昇煒）

海陸英勇殉職隊員聯合公奠典禮　悼念盡忠職守無私奉獻

▲公奠現場。（軍聞社記者莊家宏攝）

蔡博宇下士，臺灣省雲林縣人，民國83年7月7日生，吳鳳科技大學資訊工程系畢業後選擇加入海軍陸戰隊服務將屆4年，各項表現優異，與官兵弟兄姐妹相處融洽、情同手足，執行各項演訓任務皆能圓滿達成，先後獲頒陸戰獎章及陸戰一星獎章；此次全心全力、不畏艱難投入操演任務，凛然豪情踐履陸戰隊「永遠忠誠」隊訓，發揮軍人堅毅不饒、忠勇愛國精神。

▼海軍陸戰隊指揮部特別在校區道路兩旁佩掛國旗、隊旗及黃絲帶，代表國人的敬意與追思。（圖／軍聞社記者周昇煒）

▲「國軍英雄 陸戰菁英」聯合公奠（圖／軍聞社）

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