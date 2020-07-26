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連2日傳登山客墜谷、胃潰瘍！　專家曝「關鍵原因」籲：上山前請仔細考量

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▲國旅大爆發，山區湧入眾多民眾踏青，卻也衍生經驗不足，造成多起意外發生，擔任山域技能授課講師、教練的柯正民呼籲民眾應該仔細考量後再登山。（圖／翻攝柯三分臉書）

▲國旅大爆發，山區湧入眾多民眾，卻也產生經驗不足的登山客，發生多起意外，讓擔任山域技能授課講師、教練的柯正民認為「民眾應該仔細考量後再登山」。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

因為疫情緣故無法出國，許多民眾改為國內旅行，其中登山更是一項熱門活動，然而花蓮縣、高雄市山區24日、25日接連傳出有登山客因身體因素，摔落山谷受傷，須緊急派出直升機救援的事件。對此，擔任山域技能授課講師、教練的柯正民認為，「台灣的山林，並不是想像中那麼容易親近」，呼籲民眾上山之前，應該要仔細考量。

第一起為花蓮縣卓溪鄉八通關古道24日上午發生一起摔落意外，一支9人登山隊行經米亞桑駐所時，其中一名女隊員不慎墜谷，導致她頭部受有15公分撕裂傷，所幸空勤總隊直升機緊急出動，進行吊掛作業，送醫後女子無大礙；第二起則是高雄市桃源區拉庫音溪山屋25日上午傳出登山客突然胃潰瘍發作，一支8人登山隊行經拉庫音溪要往大水窟山過程中，男領隊突然出現胃痛、不舒服的狀況，緊急向消防隊求援後，搭著空勤黑鷹直升機，下山前往醫院救治。

「山難事故何其多，你想上山，到底準備好了沒」柯正民見連續2日傳出登山客救援事件，26日於臉書發文指出，因疫情的關係，出國很不方便，喜歡戶外的遊客，自然就轉戰台灣的山域環境，殊不知，台灣的山林並不是想像中那麼容易親近，狀況百出說是輕忽山林，倒不如說對山野環境是一種懵懂，抱著好奇的心態勇闖山林。

柯正民呼籲民眾，「為了你的生命安全，不要讓你的家人擔心，上山之前請你仔細的考量，你是否有能力勝任這一趟行程，你沒有能力背負，可以請隨隊揹工，你的經驗不足，可以請有責任心隨隊嚮導，相信你的旅程會更加圓滿，下載航跡、看紀錄登山就要勇闖山林，必須承載更多突發狀況的風險，確信你都已經準備好了，期望大家都能旅途平安。」


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