基隆40年歷史「廟口愛玉冰」將熄燈　網友急了：下一代沒要接，可以頂讓啊！

▲ 40年歷史「廟口愛玉冰」將熄燈，網友不捨：基隆人回憶。（圖／翻攝自臉書「基隆人集團」社團，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地區擁有40年歷史「廟口愛玉冰」將在2020年10月結束營業，有一名網友在臉書《基隆人集團》社團貼文表示，從小喝到大的愛玉冰，老闆說下一代沒有要接了，今年做到10月份就要退休了。貼文一出網紛紛不捨表示，「這家是基隆人滿滿回憶啊、以後喝不到怎麼辦！」

一名網友在臉書《基隆人集團》貼文表示，從小喝到大的廟口愛玉冰，老闆從高中開始做了40年，下一代沒有要接了，今年做到10月份就要退休了，還說99%確定！之後要陪老婆了～大家把握機會去喝喔！最後的回憶。

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▲ 老闆從高中開始做了40年，下一代沒有要接了，今年做到10月份就要退休了。

網友不捨紛紛表示，「這家是基隆人滿滿回憶啊、以後喝不到怎麼辦！」、「下一代沒要接，可以頂讓啊！」、「 又少了一家好喝的店了」、「這攤對我來說算是廟口地標」、「必定朝聖！」、「年輕的回憶！」

（林）正宗古早味71年老攤愛玉冰，位在基隆市仁愛區仁三路和愛四路基隆廟口內，品項有冬瓜茶、楊桃汁、檸檬汁、紅茶、珍珠奶茶、七葉蘭、苦茶、青草茶等，價格親民每杯約30元上下。

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