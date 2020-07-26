酒駕男從分局脫逃被逮回透露輕生意念　警方苦勸交保後仍落水亡

▲黃姓男子涉嫌酒駕肇事，被白河分局依公共危險罪嫌送辦，黃嫌南檢交保後回家，竟被發現在嘉義水上落水身亡，警方感到遺憾。（圖／翻攝自維基百科）

記者林悅／台南報導

51黃姓男子，7月23日上午在台南市白河區與一部大型重機車發生車禍，警方查處發現他酒測值超標涉公共危險罪嫌帶回偵辦，黃嫌在等移送期間竟掙 脫逃跑，要攔計程車脫逃時，被警攔車逮回，黃嫌向警方透露輕生之念，警方還苦勸，未料移送台南地檢署訊問交保後，被發現在嘉義水上落水身亡，警方甚感遺憾。

警方指出，7月23日上午8時多，51歲黃姓男子，在台南市白河區台1線後壁地區與1部大型重機車騎士發生車禍，白河分局警方據報前往查處，酒測值1.07，, 涉嫌公共危險罪嫌，被警方帶回偵辦。

由於當天偵查隊另破獲毒品案，逮獲多名犯嫌在偵訊，偵查隊人滿為患，因手銬不夠用，黃嫌在等待移送台南地檢署時，警方臨時以腳銬替代手銬，銬住黃嫌，惟疑腳銬較大，黃嫌掙脫後，竟趁警方人員忙於辦案不注意之際，偷偷跑出分局，跑到對面一處超商前攔搭計程車要逃，幸好偵查隊發現黃嫌逃跑，馬上追出搜尋，將該部正要駛離的計程車攔下盤查。

黃嫌被警攔下還報假名企圖矇騙，但被警方識破，在計程車上黃嫌向再度逮獲他的翁姓刑事小隊長及沈姓偵查佐表示，感謝警方救了他，他這輩子沒希望，他打算離開後去跳嘉南大圳。警方聞言馬上加以苦勸開導安撫，不要做傻事，人生還有希望與機會。

未料，黃被警方移送台南地檢署交保後，竟被人發現在嘉義水上一處水閘道附近落水身亡，白河警方聞訊甚感遺憾，目前黃嫌落水案由嘉義檢警調查處理中。

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