　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男從分局脫逃被逮回透露輕生意念　警方苦勸交保後仍落水亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲黃姓男子涉嫌酒駕肇事，被白河分局依公共危險罪嫌送辦，黃嫌南檢交保後回家，竟被發現在嘉義水上落水身亡，警方感到遺憾。（圖／翻攝自維基百科）

▲黃姓男子涉嫌酒駕肇事，被白河分局依公共危險罪嫌送辦，黃嫌南檢交保後回家，竟被發現在嘉義水上落水身亡，警方感到遺憾。（圖／翻攝自維基百科）

記者林悅／台南報導

51黃姓男子，7月23日上午在台南市白河區與一部大型重機車發生車禍，警方查處發現他酒測值超標涉公共危險罪嫌帶回偵辦，黃嫌在等移送期間竟掙 脫逃跑，要攔計程車脫逃時，被警攔車逮回，黃嫌向警方透露輕生之念，警方還苦勸，未料移送台南地檢署訊問交保後，被發現在嘉義水上落水身亡，警方甚感遺憾。

警方指出，7月23日上午8時多，51歲黃姓男子，在台南市白河區台1線後壁地區與1部大型重機車騎士發生車禍，白河分局警方據報前往查處，酒測值1.07，, 涉嫌公共危險罪嫌，被警方帶回偵辦。

由於當天偵查隊另破獲毒品案，逮獲多名犯嫌在偵訊，偵查隊人滿為患，因手銬不夠用，黃嫌在等待移送台南地檢署時，警方臨時以腳銬替代手銬，銬住黃嫌，惟疑腳銬較大，黃嫌掙脫後，竟趁警方人員忙於辦案不注意之際，偷偷跑出分局，跑到對面一處超商前攔搭計程車要逃，幸好偵查隊發現黃嫌逃跑，馬上追出搜尋，將該部正要駛離的計程車攔下盤查。

黃嫌被警攔下還報假名企圖矇騙，但被警方識破，在計程車上黃嫌向再度逮獲他的翁姓刑事小隊長及沈姓偵查佐表示，感謝警方救了他，他這輩子沒希望，他打算離開後去跳嘉南大圳。警方聞言馬上加以苦勸開導安撫，不要做傻事，人生還有希望與機會。

未料，黃被警方移送台南地檢署交保後，竟被人發現在嘉義水上一處水閘道附近落水身亡，白河警方聞訊甚感遺憾，目前黃嫌落水案由嘉義檢警調查處理中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

・解決痘痘肌、敏感泛紅問題

ET快訊
激戰女網友卻挨告！38分鐘錄音檔曝「妳坐上面」呻吟全錄下..
議員李雅靜論文口委爆「都自家人」驚見許崑源！本人、中山大學回
連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

羽球國手撿屍人妻...客廳抓腳硬來！老公就在房間熟睡　她醒來崩潰：有異物入侵

快訊／夜襲潑漆中藥行！白車秒變3色前擋玻璃紅半邊　闆娘：高雄治安太扯

桃園女匯16萬給「檢察官」　來電再要70萬...警用「冥幣」釣出車手

駛入車道竟靠右「暫停」　男擦撞路邊車當沒事開走吃單扣照

逆向過斑馬線「再騎人行道」！外送員衝撞無辜路人…男四腳朝天翻2圈倒地

送貨員闖內湖透天豪宅偷香奈兒珠寶　屋主剛領的三倍券也A走

「他一直踢水用到我的臉」桃園男將男童往「水裡壓」...警方送辦了！

酒駕男從分局脫逃被逮回透露輕生意念　警方苦勸交保後仍落水亡

激戰女網友卻挨告...38分鐘錄音檔曝：妳坐上面！呻吟、喘息全錄下　結局逆轉

台中女山友爬鳶嘴山跌落50公尺山谷　消防員12小時接手救出

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

羽球國手撿屍人妻...客廳抓腳硬來！老公就在房間熟睡　她醒來崩潰：有異物入侵

快訊／夜襲潑漆中藥行！白車秒變3色前擋玻璃紅半邊　闆娘：高雄治安太扯

桃園女匯16萬給「檢察官」　來電再要70萬...警用「冥幣」釣出車手

駛入車道竟靠右「暫停」　男擦撞路邊車當沒事開走吃單扣照

逆向過斑馬線「再騎人行道」！外送員衝撞無辜路人…男四腳朝天翻2圈倒地

送貨員闖內湖透天豪宅偷香奈兒珠寶　屋主剛領的三倍券也A走

「他一直踢水用到我的臉」桃園男將男童往「水裡壓」...警方送辦了！

酒駕男從分局脫逃被逮回透露輕生意念　警方苦勸交保後仍落水亡

激戰女網友卻挨告...38分鐘錄音檔曝：妳坐上面！呻吟、喘息全錄下　結局逆轉

台中女山友爬鳶嘴山跌落50公尺山谷　消防員12小時接手救出

快訊／外出警戒！北北基19縣市全面大雨特報　防大雷雨彈襲

3樓民宅扔下寵物鼠！　牠「拖斷腿」淚眼癱馬路...結局惹鼻酸

美前亞太助卿羅素警告：美中無共識「雙邊緩衝已消失」

羽球國手撿屍人妻...客廳抓腳硬來！老公就在房間熟睡　她醒來崩潰：有異物入侵

五月天8月攻蛋超犀利趴！　18組重量級陣容曝光「蕭敬騰、周華健」全來了　

遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

快訊／夜襲潑漆中藥行！白車秒變3色前擋玻璃紅半邊　闆娘：高雄治安太扯

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

周杰倫粉絲自創曲獻偶像　郎朗錄影轉達「他知道你是誰」圓夢

陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

社會熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

北市驚爆殘虐命案！22歲男「十指發黑」陳屍瑤山宮

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

老公生日當天「滑進摩鐵」！小三喊冤秒被體液打臉

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

桃園「無人機」狂衝受害者曝光！　監視器還原真相

老婆難產拿掉子宮…已婚台商找小四「連生2子」帶回家

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面